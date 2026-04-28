GTA 6-Entwickler mag Jason Schreier nicht: "Wir wollen nicht, dass er herumschnüffelt"

Ein Rockstar-Entwickler hat sich online kritisch gegenüber Jason Schreier geäußert.

Erinnert ihr euch noch? Anfang Dezember 2023 veröffentlichte Rockstar Games den Debüt-Trailer von GTA 6. Dass Rockstar in diesem Zeitraum überhaupt einen Debüt-Trailer zum kommenden Open World-Spiel veröffentlichen wollte, verriet der bekannte Insider und Journalist Jason Schreier aber schon einen ganzen Monat vorher und sorgte damit für gigantisches Aufsehen im Netz.



Der GTA 6-Trailer war damit also keine große Überraschung mehr – sehr zum Ärger des Entwicklerstudios.

Jason Schreier ist bei einigen Rockstar-Devs ein rotes Tuch

Denn wie sich herausstellt, ist der Branchenkenner deshalb und aufgrund weiterer Leaks nicht gerade beliebt im Hause Rockstar. Auf X/Twitter hat Lead Character Artist Saikat Koley vor Kurzem einen Tweet des Accounts "GTA 6 Countdown" kommentiert.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Nachdem "GTA 6 Countdown" auf Twitter schrieb, dass man auf man auf gute Neuigkeiten zu GTA 6 von Jason Schreier warte, ließ sich Koley zu einer Antwort hinreißen: "Nah, wir wollen nicht, dass er in unserer Firma und unserem Projekt herumschnüffelt", schrieb er in dem mittlerweile wieder gelöschtem Tweet.

13:33 Alle Infos zu GTA 6! Ist der Release sicher? Was ist mit der PC-Version? Und wann gibt es endlich Gameplay?

Autoplay

Journalist und Game Dev-Interviewer "Kiwi Talkz" antwortete unter dem oben eingebetteten Tweet von GTA 6 Countdown, dass ihn das nicht überraschen würde:

Es gibt eine Reihe von Entwickler*innen, die Jason Schreier wirklich überhaupt nicht mögen. Einige haben sich nach Interviews hinter den Kulissen bei mir über ihn beschwert, was ich ziemlich überraschend fand. Auch Bethesda mag ihn nicht, wegen seines Leaks zu Fallout 4.

Das ist nicht das erste Mal, dass dieses Thema aufkommt. Bereits kurz nach dem Schreier-Leak zum GTA 6-Debüt-Trailer äußerte sich John Junyszek, Community-Manager bei 343 Industries, zum Thema GTA 6-Leaks. Seine Kritik richtete sich insbesondere an Mitarbeitende, die interne Informationen weitergeben bzw. sie an Insider wie Schreier durchstecken, die dann diese Interna wiederum publik machen.

Damit würden sie die langjährige, harte Arbeit ihrer Kolleg*innen zunichte machen und Überraschungsmomente zerstören, so Junyszek.

Jason Schreier ist natürlich nicht der einzige Insider, der in der Vergangenheit GTA 6-Infos leakte. Aufgrund seines Standings in der Gaming-Community und seiner Reichweite ist der Bloomberg-Reporter aber eben der bekannteste.

GTA 6 erscheint am 19. November 2026 für die PlayStation 5 und Xbox Series X/S. Die Infoflaute zum Vice City-Abenteuer könnte womöglich schon am 21. Mai enden. An diesem Tag findet die nächste Telefonkonferenz von Take-Two statt. Im Zuge dessen könnte das Unternehmen neue Infos zu GTA 6 veröffentlichen.