Saros: Alle Hauptwaffen und Energiewaffen - diese Knarren passen am besten zu eurem Spielstil

Das sind alle Waffen in Saros.

Auf dem Planeten Carcosa ist einiges los und jeder Spaziergang ist mit knallharten Gefechten gegen fiese Aliens verbunden. Damit ihr die übersteht, könnt ihr in Saros eine ganze Reihe cooler Waffen einsetzen und um die geht es in diesem Guide.

Wir stellen euch alle kurz vor, verraten euch grob, ab wann ihr sie benutzen könnt und für welche Situationen und Spielstile sie besonders geeignet sind.

Wenn ihr direkt zu einem bestimmten Punkt spielen wollt, kein Problem. Folgt einfach den folgenden Links:

5:06 Saros - Returnal-Macher zeigen Gameplay ihres neuen Shooters

Autoplay

Allgemeine Infos

Alle Knarren werden an bestimmten Punkten in der Story freigeschaltet und sind ab dann in allen Biomen auffindbar. Verpassen könnt ihr keine. Jede Hauptwaffe gibt es in drei unterschiedlichen Varianten, die sich teils sehr unterschiedlich spielen und einen eigenen Alt-Feuermodus haben.

Sowohl Haupt- als auch Energiewaffen haben zudem Merkmale, die mit Arjuns Attributen skalieren. Je höher sein Wert ist, desto stärker ist die entsprechende Kraft der Waffe.

Unterhalb der Waffen stehen die Merkmale, die mit euren Attributen skalieren, rechts sind die Perks zu sehen.

Außerdem gibt es für beide Waffentypen Perks, von denen ihr bis zu fünf auf einer Knarre haben könnt. Die Anzahl der Boni hängt dabei von der Stufe der Waffen ab – je höher der Level, desto mehr Perks bietet die Waffe. Welche das sind, entscheidet der Zufall.

Alle Hauptwaffen

Handkanonen

Die Handkanonen sind von Anfang an verfügbar und in den unterschiedlichen Varianten für verschiedene Situationen einsetzbar.

Eruptor-Handkanone: Verschießt drei Kugeln auf einmal, im Alt-Modus können sogar noch mehr Kugeln geladen werden, die erhöhten Schaden an Schwachstellen machen.

Verschießt drei Kugeln auf einmal, im Alt-Modus können sogar noch mehr Kugeln geladen werden, die erhöhten Schaden an Schwachstellen machen. Querschläger-Handkanone: Abgefeuerte Kugeln prallen von Wänden ab und treffen dadurch mehrere Feinde. Der Alt-Modus hebt die Schussrate enorm an.

Abgefeuerte Kugeln prallen von Wänden ab und treffen dadurch mehrere Feinde. Der Alt-Modus hebt die Schussrate enorm an. Präzisionsschützen-Handkanone: Verschießt drei Kugeln auf einmal, im Alt-Modus wird ein verheerender, aufgeladener Schuss abgegeben.

Die Eruptor-Handkanone ist ein absoluter No-Brainer, der eigentlich immer eingesackt werden kann. Sie ist leicht zu bedienen, macht ordentlichen Schaden und hat eine gute Geschwindigkeit. Der Alt-Modus erlaubt uns, große Schadensspitzen gegen Schwachstellen auszuteilen. Die perfekte Waffe, wenn ihr für jede Situation gut gerüstet sein wollt.

Sturmgewehre

Die Sturmgewehre werden im ersten Biom freigeschaltet. Sie sind hervorragende Allrounder, die in vielen Fällen über die Auto-Treffer-Funktion verfügen.

Smart-Gewehr: Vollautomatisches Sturmgewehr, das im Alt-Modus Projektile verschießt, die sich in mehrere kleine zielsuchende Geschosse aufteilen.

Vollautomatisches Sturmgewehr, das im Alt-Modus Projektile verschießt, die sich in mehrere kleine zielsuchende Geschosse aufteilen. Taktisches Gewehr: Vollautomatisches Sturmgewehr, das im Alt-Modus sukzessive die Feuerrate erhöht.

Vollautomatisches Sturmgewehr, das im Alt-Modus sukzessive die Feuerrate erhöht. Ansturmgewehr: Vollautomatisches Sturmgewehr, das im Alt-Modus die Feuerrate senkt, dafür aber die doppelte Anzahl an Projektilen verschießt.

Auch wenn das Ansturmgewehr durch den dazugehörigen Alt-Modus das höchste Schadenspotential hat, ist es das Smart-Gewehr, das uns am meisten begeistert hat. Es hat eine hohe Geschwindigkeit, ist extrem effektiv gegen große Gruppen und auch gegen Einzelziele stark.

Dank Auto-Treffer könnt ihr auch mit großer Zielstreuung effektiv austeilen, in brenzligen Situationen sogar quasi auf Autopilot ballern und euch nebenher auf euer Movement konzentrieren.

5:24 Im Video benutzen wir das Smart-Gewehr im Kampf gegen den ersten Boss.

Schrotflinten

Die Schrotflinten könnt ihr im zweiten Biom finden. Sie haben einen enormen Vorteil auf kurze Distanzen, büßen in der Entfernung aber einen großen Teil ihres Schadens ein.

Horden-Schrotflinte: Eine Flinte mit hoher Streuung zur Seite, im Alt-Modus erfolgt die Streuung stattdessen nach oben und unten.

Eine Flinte mit hoher Streuung zur Seite, im Alt-Modus erfolgt die Streuung stattdessen nach oben und unten. Vernichter-Schrotflinte: Eine Flinte mit hoher Streuung zur Seite, die im Alt-Modus einen Granatwerfer bietet.

Eine Flinte mit hoher Streuung zur Seite, die im Alt-Modus einen Granatwerfer bietet. Standhafte-Schrotflinte: Eine Flinte mit hoher Streuung zur Seite, die im Alt-Modus eine Raketensalve ausspuckt, die auf den nächsten regulären Treffer warten und dort einschlagen.

Schrotflinten können enorm hohen Schaden verursachen, verlangen von euch aber im Gegenzug, dass ihr euch mitten ins Gefecht stürzt. Wenn das aber genau euer Ding ist und ihr eure Waffe gerne mit Nahkampfangriffen und dem Schild kombiniert, raten wir zur Vernichter-Schrotflinte.

Die bringt dank des Granatwerfers zumindest etwas mehr Potenzial für Distanzschaden mit, was euch ein Stück flexibler macht. Mit den richtigen Perks feuert die Schrotflinte zudem noch weitere Geschosse ab, von denen einige auch den Kampf aus der Ferne erleichtern.

Armbrüste

Armbrüste werden im vierten Biom freigeschaltet. Sie teilen guten Schaden aus, müssen aber häufig aufgeladen werden, um hohen Schaden zu verursachen.

Repetierarmbrust: Verschießt eine breite Salve Bolzen, im Alt-Modus wird stattdessen ein einzelnes Geschoss abgefeuert, das sich bei Kontakt in mehrere zielsuchende Projektile aufteilt.

Verschießt eine breite Salve Bolzen, im Alt-Modus wird stattdessen ein einzelnes Geschoss abgefeuert, das sich bei Kontakt in mehrere zielsuchende Projektile aufteilt. Zersplitterer-Armbrust: Verschießt je nach Aufladung bis zu drei Bolzen, die sich unterwegs aufteilen und Ziele suchen. Im Alt-Modus wird nur ein starker Schuss abgegeben, der sich je nach Aufladung auf mehrere zielsuchende Projektile aufteilt.

Verschießt je nach Aufladung bis zu drei Bolzen, die sich unterwegs aufteilen und Ziele suchen. Im Alt-Modus wird nur ein starker Schuss abgegeben, der sich je nach Aufladung auf mehrere zielsuchende Projektile aufteilt. Impaktor-Armbrust: Kann aufgeladen werden, um mehrere Bolzen zu verschießen, im Alt-Modus teilt sich das Geschoss auf, wenn es Schwachpunkte trifft.

Die Armbrust kann anfangs, nachdem ihr zuvor einige Stunden mit vielen voll- oder halbautomatischen Waffen unterwegs wart, etwas zäh sein, aber die Umgewöhung lohnt sich. Insbesondere die Zersplitterer-Armbrust räumt in Arenen unglaublich schnell auf.

Für hohen Schaden müsst ihr den Schuss zwar aufladen, dafür suchen sich die Bolzen stets ihren Weg zum nächsten Ziel und richten dort großen Schaden an. Armbrüste bieten einen guten Mix aus Geschwindigkeit, Treffsicherheit und Schaden.

Chakrams

Chakrams kommen erst im letzten Drittel des Spiels dazu. Die Waffe verschießt kleine Sägeblätter aus Licht, die extrem viel Schaden verursachen können, aber hohes Geschick verlangen, da ihr die Sägeblätter immer erst zurückholen müsst, um sie wieder zu verschießen.

Spaltsäge-Chakram: Verschießt Sägeblätter, die in Feinden stecken bleiben und Schaden über Zeit verteilen. Der Alt-Modus lässt sie schneller drehen, um so den Schaden zu erhöhen. Wenn Gegner sterben, oder der Alt-Modus deaktiviert wird, kehren die Chakrams zurück.

Verschießt Sägeblätter, die in Feinden stecken bleiben und Schaden über Zeit verteilen. Der Alt-Modus lässt sie schneller drehen, um so den Schaden zu erhöhen. Wenn Gegner sterben, oder der Alt-Modus deaktiviert wird, kehren die Chakrams zurück. Myriaden-Chakram: Verschießt Sägeblätter, die abprallen und dann zurückkehren. Im Alt-Modus können Schwachpunkte anvisiert werden, die bei einem Treffer für die sofortige Rückkehr der Chakrams sorgen.

Verschießt Sägeblätter, die abprallen und dann zurückkehren. Im Alt-Modus können Schwachpunkte anvisiert werden, die bei einem Treffer für die sofortige Rückkehr der Chakrams sorgen. Ernte-Chakram: Verschießt ein einzelnes Sägeblatt, das mit Aktivierung des Alt-Modus zurückkehrt und dann um Arjun kreist und dabei Schaden an nahen Feinden verursacht.

Chakrams sind sehr besonders, weil ihr mit einer bestimmten Anzahl an Geschossen klarkommen müsst, die ihr immer erst zurückholt, bevor ihr sie aufs nächste Ziel loslassen könnt. Allerdings kann vor allem die Spaltsäge-Chakram ENORMEN Schaden verursachen.

Versenkt ihr je nach Vorrat etwa drei oder mehr Sägeblätter in einem Boss und aktiviert dann den Alt-Modus, lasst ihr selbst den Lebensbalken des dicksten Brockens wie Butter in der Wüstensonne schmelzen, während ihr über das Schlachtfeld springt und euch erst dann wieder ums Zielen kümmern müsst, wenn die Chakrams zurückgekehrt sind.

Mehr Guides zu Saros 1 Prophet in Saros besiegen: So übersteht ihr den Kampf gegen den ersten Boss von Kevin Itzinger

Alle Energiewaffen

Protuberanz: Verschießt ein großes Projektil, das enormen Bereichsschaden anrichtet

Verschießt ein großes Projektil, das enormen Bereichsschaden anrichtet Demoralisierer [kanalisiert]: Feuert enorm viele kleine Projektile ab, die Aliens mit einem Schaden über Zeit-Effekt belegen. Sterben die an diesem, entstehen kleine Zellen, die ebenfalls Projektile verschießen

Feuert enorm viele kleine Projektile ab, die Aliens mit einem Schaden über Zeit-Effekt belegen. Sterben die an diesem, entstehen kleine Zellen, die ebenfalls Projektile verschießen Nova-Speer: Ein starker Energiestrahl, der viel Schaden verursacht, Gegner durchdringt und an Wänden abprallen kann

Ein starker Energiestrahl, der viel Schaden verursacht, Gegner durchdringt und an Wänden abprallen kann Illumin [kanalisiert]: Verschießt einen Lichtstrahl, der allen, die damit in Berührung kommen enormen, anhaltenden Schaden zufügt

Die für uns beste der vier Energiewaffen ist eindeutig Protuberanz. Ihr könnt sie einfach abfeuern und müsst sie nicht kanalisieren, sie macht insbesondere bei Feindgruppen enormen Schaden, ist aber auch auf Einzelziele brauchbar.

Mit den passenden Perks wird das Geschoss sogar zielsuchend und hinterlässt eine kleine Sonnenfinsternis, die anhaltenden Schaden verursacht.