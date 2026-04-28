Assassin's Creed Hexe verliert 50 Entwickler und den 2. Team-Chef innerhalb weniger Monate, soll aber immer noch 2027 erscheinen

Assassin's Creed Hexe soll eigentlich im Juni 2027 erscheinen.

Es klingt eigentlich, als wären die Probleme rund um Assassin's Creed Hexe so massiv, dass das Spiel nicht mehr 2027 erscheinen kann. Offenbar soll der Plan aber trotzdem beibehalten werden. Unterschiedliche Berichte werfen aber kein gutes Licht auf die kreative Ausrichtung und Personal-Situation.

Ubisoft strukturiert um: 50 Menschen weniger arbeiten an Assassin's Creed Hexe

Vom internen Ubisoft-Team, das am für 2027 angekündigten AC Hexe arbeitet, wurden jetzt laut einem Bericht von Insider Gaming 50 Personen abgezogen. Die befinden sich nun wohl in einem sogenannten "Interproject-Team" und müssen innerhalb von nur drei Monaten ein neues Ubisoft-Projekt finden. Sonst riskieren sie, ihren Job zu verlieren, wie es in dem Bericht heißt.

0:34 Assassin's Creed Hexe - Das Spiel gibt sich im Trailer äußerst mysteriös

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Da scheint aber auch ganz allgemein einiges im Argen zu liegen. Vor zwei Monaten hatte erst der Assassin's Creed Hexe-Creative Director Clint Hocking seinen Hut genommen, jetzt geht direkt der nächste. Game Director Benoit Richter soll laut einem LinkedIn-Post (via IGN) Ubisoft sogar gleich ganz den Rücken gekehrt haben.

Das könnte damit zusammenhängen, dass es laut einem Insider (der in der Vergangenheit bereits mehrfach mit seinen Aussagen richtig lag) intern größere Streitigkeiten über die inhaltliche Ausrichtung des nächsten neuen Assassin's Creed-Spiels geben soll.

Eine der größten Unklarheiten sei wohl die Frage gewesen, wie viel Magie in AC Hexe stattfinden wird. Ursprünglich sei wohl geplant gewesen, entsprechende Features einzubauen, die jetzt aber anscheinend wieder runtergedreht wurden.

Die Möglichkeit, eine Katze zu steuern oder eben echte Magie zu wirken, wird es laut den neuesten Gerüchten gar nicht mehr geben. Stattdessen soll ein bodenständigerer Ansatz verfolgt werden. Die Protagonistin stellt wohl beispielsweise dank ihrer Chemie-Kenntnisse Rauchbomben her, die es für Normalsterbliche so aussehen lassen, als könnte sie einfach verschwinden.

Ob sich das jetzt nach dem Weggang des Game Directors vielleicht noch einmal ändert und erneut eine andere Richtung eingeschlagen wird, bleibt bisher unklar.

Der Release-Zeitraum soll aber trotz allem eingehalten werden, zumindest grob. Die Insider Gaming-Quellen spekulieren, dass die aktuellen Entwicklungen ein Zeichen dafür sein könnten, dass die Veröffentlichung von Assassin's Creed Hexe vom Juni 2027 auf die Feiertags-Saison 2027 verschoben wird.

Wenn es nach so langer Entwicklungszeit und so kurz vor Release noch so große Unstimmigkeiten und Turbulenzen gibt, würden wir aber tendenziell eher davon ausgehen, dass der Release in noch weitere Ferne rückt.

Glaubt ihr, dass Assassin's Creed Hexe wirklich 2027 erscheinen kann?