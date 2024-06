Naoe vs. Yasuke - Welchen Assassin’s Creed Shadows-Charakter wollt ihr lieber spielen?

Naoe oder Yasuke? Wem gebt ihr in AC Shadows den Vorzug?

Nach Assassin's Creed Syndicate ist Assassin's Creed Shadows das zweite Spiel der Hauptreihe, in dem wir durchgängig zwei spielbare Protagonist*innen haben. Während Naoe sich als weibliche Shinobi (Kunoichi) vor allem auf heimliche Attentate spezialisiert, greift der afrikanische Samurai Yasuke eher zu offensiveren Mitteln.

Ubisoft will uns mit den beiden Charaktere bewusst zwei Spielstile anbieten. Abgesehen von wenigen Ausnahmen sollen wir aber trotzdem frei entscheiden können, wann wir wen der beiden spielen. Es liegt also vorrangig an uns, ob wir als Assassine oder Samurai die Missionen angehen.

Aber braucht ihr diese Wahlfreiheit überhaupt, oder wollt ihr ohnehin nur soweit es geht Naoe oder Yasuke spielen?

Stimmt in der Umfrage mit ab, welchen der beiden Charaktere ihr hauptsächlich spielen wollt – sofern ihr einen Favoriten habt. Vielleicht freut ihr euch ja auch auf die Abwechslung? Schreibt uns eure Wahl und Begründung auch gerne in die Kommentare.

Naoe und Yasuke haben ihre Vor- und Nachteile

13:11 13 Minuten Gameplay aus Assassin's Creed Shadows: Japan sieht prächtig aus!

Falls ihr euch noch unsicher seid, hilft euch vielleicht das Gameplay (siehe oben), das Ubisoft auf dem Forward-Event vor ein paar Tagen gezeigt hat. Darin wird gut deutlich, wie unterschiedlich sich Naoe und Yasuke spielen können.

Beide haben ihre Vor- und Nachteile, etwa durch unterschiedliche Fähigkeiten und ihre Umstände. Während sich Yasuke als kräftiger Samurai beispielsweise schwerfälliger steuert, dafür aber schwere Objekte und mehr Waffen tragen kann, ist Naoe agiler und besitzt einen Greifhaken.

Über grundlegende Funktionen wie das Schwingen des Katanas sollen aber beide verfügen.

Im Übrigen will Ubisoft uns trotz relativer Wahlfreiheit dazu motivieren, immer wieder zwischen Naoe und Yasuke zu wechseln. In einem Interview mit VG247 erklärte der Associate Game Director Simon Lemay-Comtois, wie das funktionieren soll:

In den Story-Momenten stehen die Charaktere im Mittelpunkt, aber der Rest des Spiels ist offen und der Spielverlauf motiviert Sie zum Wechseln, denn wenn Sie eine Zeit lang nur einen Charakter spielen, wird dieser Dinge aufsammeln, die der andere Charakter verwenden kann. Beide Charaktere entwickeln sich also gewissermaßen gemeinsam weiter.

Vielleicht beeinflusst diese neue Information ja eure Entscheidung in der Umfrage?

Assassin's Creed Shadows (ehemals Codename Red) ist der vierte Teil der AC-Rollenspiel-Ableger. Der Titel erscheint am 15. November 2024 für PS5, Xbox Series X/S und PC. Versionen für die PS4 und Xbox One gibt es so nicht mehr. Wer etwas mehr Geld in die Hand nimmt und die Gold, Ultimate oder Collector's Edition kauft, bekommt zudem einen dreitätigen Vorabzugang zum Spiel.