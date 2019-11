Ihr wollt bestimmte Pokémon in der Naturzone von Schwert & Schild einfangen aber das Wetter macht euch einen Strich durch die Rechnung? Wir zeigen euch einen simplen Trick, mit dem ihr Sonnenschein, Nebel, Hagel und Co. in der Naturzone, dem großen Open World-Areal des Spiels, manuell hervorrufen könnt. Ganz ohne Warten.

So ändert ihr das Wetter in der Naturzone via Datums-Einstellung

Das Prozedere Schritt für Schritt:

drückt im laufenden Spiel den Home-Button auf eurer Switch (das Haussymbol rechts unten am Joy-Con), daraufhin pausiert das Spie geht im Switch-Menü auf den Punkt Systemeinstellungen unten in der Leiste, geht von dort auf den Punkt Konsole klickt hier auf Datum und Uhrzeit und schaltet den Punkt Uhr mithilfe des Internets synchronisieren aus. jetzt könnt ihr das Datum manuell einstellen

Je nach Wetter müsst ihr ein anderes Datum wählen:

Datumseinstellungen für die verschiedenen Wetterlagen

Wetter Datum Schneesturm 01.02.2020 Bewölkt 01.03.2020 Sandsturm 01.04.2020 Klar 01.05.2020 Nebel 01.06.2020 Sonnenschein 01.07.2020 Regen 01.10.2020 Gewitter 01.11.2020 Schnee 01.12.2020

Was wird durch das Wetter beeinflusst?

Normalerweise ändert sich das Wetter in der Naturzone dynamisch.

Die jeweilige Wetterlage bestimmt, welche Pokémon gerade auftauchen. Eis-Monster werden beispielsweise von Schneestürmen oder Hagelkörnen magisch angezogen. Legendäre Pokémon gehören allerdings nicht dazu, ihnen ist das Wetter egal.

Wollt ihr euren Pokédex komplettieren, dann kommt ihr nicht drumherum, während der unterschiedlichen Wetterlagen auf Pokémon-Jagd zu gehen.

