Shinys in Pokémon Schwert/Schild: Fangchancen & wie ihr sie erhöht

Wie in den meisten Pokémon-Editionen kann es auch in Schwert & Schild vorkommen, dass wir auf unseren Streifzügen auf ein schillerndes Pokémon, ein sogenanntes Shiny stoßen. In diesem Artikel fassen wir alle Infos zusammen, die bereits zu Shinys in Pokémon Schwert & Schild bekannt sind (via Progameguides).

Kern-Infos zu Shiny-Pokémon in Schwert & Schild

Was sind Shinys? Schillernde Pokémon, oder eben Shinys, unterscheiden sich farblich von ihrer herkömmlichen Version. Ein Shiny-Garados erstrahlt beispielsweise in rot, das normale Garados hingegen ist blau. So sehen übrigens die Shiny-Starter aus Schwert & Schild aus.

Wie erkenne ich Shinys? Wenn ihr - gerade bei neuen Pokémon der 8. Generation - die Farbgebungen noch nicht im Kopf habt, dann könnt ihr Shinys noch an einem anderen Merkmal erkennen: Sie glitzern für einen kurzen Moment nach dem Start eines Kampfes.

Shinys gibt's nur in Zufallskämpfen: In Schwert und Schild laufen Pokémon wie in Let's Go, Pikachu und Evoli frei in der Spielwelt Galars herum, daneben könnt ihr sie aber auch in Zufallskämpfen antreffen. Das Spiel fährt diesmal also zweigleisig.

Shinys könnt ihr - wenn ihr Glück habt - jedoch ausschließlich in Zufallskämpfen antreffen, anders als in Let's Go könnt ihr sie als nicht schon vor Beginn des Kampfes ausfindig machen.

Gigadynamax-Pokémon können übrigens ebenfalls als Shinys auftreten.

Wie hoch ist die Chance, ein Shiny in Schwert & Schild zu fangen?

Eine offiziell genannte Wahrscheinlichkeit gibt es noch nicht, jedoch hat sich der bekannte Dataminer Kaphotics bereits etwas im Spielcode umgesehen.

Auf Twitter schreibt er, dass die Shiny-Chance in Schwert und Schild zu hoch sei wie in vorherigen Spielen aus der Hauptreihe, nämlich 1 zu 4096. Sprich: Wirklich sehr selten.

Ihr könnt die Spawn-Wahrscheinlichkeit von Shinys aber erhöhen

Das schreibt ebenfalls Dataminer Kaphotics via Twitter. Und zwar ganz einfach: Je öfter ihr gegen ein Pokémon gekämpft habt, das eine Shiny-Form besitzt, desto größer die Chance, ein entsprechendes Shiny zu fangen.

Sogenanntes Chaining erhöht ebenfalls die Chance: Kämpft ihr ununterbrochen nur gegen ein Pokémon, beispielsweise gegen ein Pikachu, steigert ihr damit die Chance auf ein Shiny Pikachu. Jedoch sind die aktuellen Angaben des Dataminers dahingehend noch etwas verwirrend. Wir updaten diesen Artikel, sobald wir Genaueres zum Chaining wissen.

Das Schillerpin (Shiny Charm) steigert die Spawn-Rate ebenfalls: Dataminer haben bereits herausgefunden, dass wir das Basis-Item im Spiel erhalten können, nur wie und wo, ist noch nicht bekannt. In Let's Go bekommt ihr das Item erst nach der Komplettierung eures Pokédex, gut möglich, dass ihr in Schwert & Schild ebenfalls erstmal kräftig ranklotzen müsst.

Ab Generation 6 erhöht das Schillerpin die Shiny-Chance auf 1:1365. In Schwert und Schild dürfte es ähnlich sein, konkrete Zahlen haben wir noch nicht.

Diese Shiny-Pokémon sind bereits bekannt

Achtung: Das folgende Bild enthält Spoiler. Manchmal will man sich ja im Bezug auf Shiny-Farben eben doch überraschen lassen.

Schon vor dem Release von Schwert und Schild wurden etliche Shiny-Formen von Monstern in Schwert und Schild geleakt (via Reddit):