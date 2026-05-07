So kommt ihr in The Witcher 3 nach Kaer Morhen und findet eines der flexibelsten Rüstungssets des Spiels

Zwar betretet ihr die Festung der Hexer direkt am Anfang, doch bis zur Rückkehr vergeht viel Zeit.

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Stephan Zielke
07.05.2026 | 16:30 Uhr

Kaer Morhen ist erst nach vielen Spielstunden erreichbar. Kaer Morhen ist erst nach vielen Spielstunden erreichbar.

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Kaer Morhen gehört zu den wichtigsten Orten im Witcher-Universum. Hier wurde Geralt ausgebildet, hier leben die Hexer der Wolfsschule und spätestens durch die Netflix-Serie dürfte die alte Festung sowieso jedem Fantasy-Fan bekannt vorkommen.

Das Problem: So einfach kommt ihr dort in The Witcher 3 gar nicht hin.

Denn obwohl Kaer Morhen direkt am Anfang des Spiels auftaucht, bleibt das Gebiet für einen großen Teil der Story gesperrt. Sobald ihr die Festung aber endlich erreicht, könnt ihr dort direkt das Rüstungsset finden, das perfekt zu einem Hexer der Wolfsschule passt. 

Wann ihr nach Kaer Morhen reisen könnt

Kaer Morhen wird erst relativ spät in der Hauptgeschichte verfügbar. Genauer gesagt erreicht ihr das Gebiet während der Quest “Das hässliche Entlein“, die gleichzeitig den Beginn von Akt 2 markiert.

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Bis dahin müsst ihr große Teile von Velen, Novigrad und Skellige abgeschlossen haben. Kaer Morhen gehört also eher zu den letzten großen Gebieten, die freigeschaltet werden.

Sobald ihr dort angekommen seid, könnt ihr jederzeit per Schnellreise zurückkehren. Danach stehen euch auch weitere Wegweiser innerhalb des Gebiets zur Verfügung.

The Witcher 3-Spielzeit und alle Hauptmissionen in der Übersicht
von Stephan Zielke
The Witcher 3-Spielzeit und alle Hauptmissionen in der Übersicht

Darum lohnt es sich, Kaer Morhen zu erkunden

Die Festung ist nicht nur ein wichtiger Story-Ort, sondern steckt auch voller kleiner Geheimnisse, Höhlen und Beute. Besonders wichtig ist aber das Hexer-Set der Wolfsschule, das ihr hier endlich bekommen könnt.

Wie ihr dieses findet, verraten wir euch auf Seite 2.

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