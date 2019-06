The Witcher 3 kommt tatsächlich für Switch. Auf der gestrigen Nintendo Direct zur E3 2019 wurde das Rollenspiel-Epos für die Konsole angekündigt und soll irgendwann 2019 erscheinen. Nun gibt es Infos zur Größe des Ports.

So groß ist The Witcher 3 auf der Switch

CD Projekt RED hat via Twitter nun nämlich verraten, dass die Switch-Version von The Witcher 3 circa 32 GB groß sein wird.

The game is roughly 32GB. — The Witcher (@witchergame) June 11, 2019

Das ist für Switch-Verhältnisse definitiv eine Hausnummer. Zum Vergleich: Das Open World-Abenteuer Zelda Breath of the Wild ist 13,4 GB groß.

Passt das komplette Spiel auf eine einzige Gamecard?

Wie ein Resetera-User nun mit Adleraugen beobachtet, hat soll The Witcher 3 auf einer einzigen Cartridge ausgeliefert werden. Dies entnimmt der Spieler dem offiziellen Marketing-Material zu The Witcher 3 für Switch.

Das letzte Switch-Spiel, das eine 32GB große Karte benutzte, war Dragon Quest Heroes 1+2.

Dies würde bedeuten, dass der Switcher keine zusätzlichen Downloads benötigt. Ihr legt die Karte ein und spielt los, das war's.

Dies ist vor allem deshalb interessant, weil The Witcher 3 in einer Complete Edition für die Nintendo-Konsole erscheint und nicht nur das Hauptspiel, sondern auch die beiden Erweiterungen Hearts of Stone und Blood and Wine beinhaltet.

Wir haben bezüglich dessen noch einmal bei CD Projekt RED nachgehakt.

Holt ihr euch die Switch-Version?