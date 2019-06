The Witcher 3 für Switch könnte wahr werden: Sprecher macht Hoffnung

The Witcher 3 für Switch? Das wäre tatsächlich ein dickes Ding. Bereits vor einigen Tagen kamen Gerüchte über eine mögliche Game of the Year-Edition des Rollenspiels für die Nintendo-Konsole auf. Nun gibt es einen weiteren vielversprechenden Hinweis - und der kommt diesmal nicht von Händlern, sondern von Geralt selbst.

Sprecher deutet Switch-Port von The Witcher 3: Wild Hunt an

Genauer gesagt kommt der Hinweis von Doug Cockle, dem englischen Sprecher des Hexers. Cockle bezieht sich in einem Tweet auf einen Switch-Fan-Account, der ein Bild eines Packshots und eines Screenshots von The Witcher 3 auf der Switch geteilt hat. Beides gephotoshopt, versteht sich.

Seine Worte? "Wer würde außerdem gerne [The Witcher 3 auf der Switch] sehen....;)".

Klar könnte der Synchronsprecher damit einfach nur Fans danach gefragt haben, ob sie sich einen Switch-Port des RPGs wünschen. Doch die Punkte am Ende des Satzes sowie das Zwinker-Emoji erwecken den Eindruck, dass es sich hierbei tatsächlich um einen kleinen Teaser handeln könnte.

Aber Achtung: Offiziell bestätigt ist natürlich noch nichts. Genießt sowohl die Gerüchte als auch Doug Cockles möglichen Teaser mit Vorsicht.

Witcher 3-Port für Switch ist nicht unwahrscheinlich

Gut möglich aber, dass CD Projekt RED auf der E3 2019 tatsächlich mehr parat hat als Cyberpunk 2077. Bereits im März versprachen die Macher, dass die E3 dieses Jahr etwas ganz besonderes werden, ja sogar die bislang wichtigste Messe für das Studio darstellen würde.

Zudem versprach CD Projekt eine Überraschung, hinter der sich durchaus der Switcher verbergen könnte. Doch warten wir es ab.

The Witcher 3: Wild Hunt - Screenshots ansehen