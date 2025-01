The Witcher 4: Selbst der Geralt-Darsteller freut sich, dass Ciri statt ihm die Hauptrolle übernimmt: "Dachte schon immer, dass es ein wirklich guter Move wäre"

Ciri löst Geralt als Hauptfigur der Witcher-Saga ab.

Bei den Game Awards 2024 hat CD Projekt mit einem ersten Trailer das nächste Kapitel aus der Witcher-Saga vorgestellt. The Witcher 4 hat zwar noch keinen Releasetermin, soll aber der Auftakt einer komplett neuen Trilogie werden.

Die wohl größte Änderung betrifft dabei die Hauptfigur. Statt dem guten alten Geralt spielen wir im neuen Teil nämlich seine Ziehtochter Ciri. Doug Cockle, der Synchronsprecher von Geralt, hat sich jetzt über diese Entscheidung geäußert.

The Witcher 4: Talk mit CD Projekt in voller Länge

Das sagt Geralt über Ciri

Das ist passiert: Cockle hat IGN ein größeres Interview gegeben, in dem es vor allem um den im Februar erscheinenden, animierten Netflix-Film "The Witcher: Sirens of The Deep" geht. Unter anderem hat er dabei aber eben auch über The Witcher 4 und Ciri gesprochen.

Über die Entscheidung, Geralt in den verdienten Ruhestand zu schicken und stattdessen Ciri als neue Hauptfigur einzuführen, zeigt er sich dabei begeistert und sagt:

"Ich denke, es ist ein wirklich guter Schritt. Ich war immer der Meinung, die Saga fortzusetzen, aber zu Ciri zu wechseln ein sehr, sehr interessanter Schritt wäre, aus allen möglichen Gründen, aber hauptsächlich wegen der Dinge, die in den Büchern passieren, die ich nicht verraten möchte, weil ich möchte, dass die Leute sie lesen. Also ja, ich denke, es ist wirklich aufregend. Ich kann es kaum erwarten. Ich kann es nicht erwarten, zu sehen, was sie [CD Projekt; Anm. d. Red.) gemacht haben.“

In der Buchvorlage von The Witcher nimmt Ciri tatsächlich eine größere Rolle ein als bisher in den Spielen, weshalb sie auch für uns die richtige Wahl als Hauptfigur ist. Zumal das auch nicht bedeutet, dass Geralt nun ganz raus wäre. Schon kurz nach der Ankündigung bestätigte CD Projekt, dass der Hexer auch im neuen Teil wieder eine Rolle spielen wird.

Wie diese ausfällt, lässt sich Cockle allerdings nicht entlocken. Er verweist im Interview darauf, dass er in der Vergangenheit schon das ein oder andere Mal zu viel verraten hat und sich deshalb mit Prognosen und Spekulationen in der Öffentlichkeit lieber zurückhält.

Freut ihr euch auf The Witcher 4 und findet ihr, dass Ciri eine gute Wahl als Hauptfigur ist?