Aus der Zauber - Erste Woche für Wizards Unite eine große Enttäuschung

Vor gut einer Woche ist Harry Potter: Wizards Unite weltweit für iOS und Android erschienen. Bereits durch die ersten Marktanalysen rund 24 Stunden nach dem Release wurde deutlich, das Interesse der Spieler ist im Vergleich zu Pokémon GO deutlich geringer.

Enttäuschende erste Woche für Wizards Unite

Aus den Analysen der Seite Sensor Tower lassen sich jetzt die Zahlen der Launch-Woche entnehmen. So wurde das AR-Game insgesamt 6,5 Millionen mal heruntergeladen und hat in diesem Zeitraum einen Umsatz von 3 Millionen US-Dollar erwirtschaftet.

Deutlich hinter Pokémon Go

Was auf den ersten Blick positiv aussieht, relativiert sich schnell, nimmt man die Zahlen von GO im gleichen Zeitraum zum Vergleich. So fand das Spiel rund um die beliebten Taschenmonster unglaubliche 38,5 Million mal den Weg auf die Smartphones der Spieler und generierte 58 Millionen US-Dollar weltweit.

Wizards Unite enttäuscht:

Darum kann Potter Pokémon Go nicht schlagen

Auch die durchschnittlichen Ausgaben der Spieler betragen bei Wizards Unite mit 0,5 US-Dollar im Vergleich zu Pokémon Go lediglich ein Drittel. Hier waren die Spieler pro Kopf bereit 1,5 US-Dollar auszugeben.

Nach den Angaben von Sensor Tower wird Wizards Unite nach Ende des ersten Monats ca. 10 Millionen US-Dollar Entwickler Niantic Labs eingebracht haben. Dieser Wert ist selbstverständlich nicht schlecht, enttäuscht jedoch im Vergleich zum geistigen Vorgänger.

Wollt ihr mehr über Wizards Unite wissen, haben wir hier alle Tipps & Tricks für euch in der Übersicht. Darunter unter anderem eine Hilfe, wie ihr am besten den Akku eures Smartphones schont und welcher Beruf im Spiel der richtige für euch ist.

Wie gefällt euch Wizards Unite im Vergleich zu GO bislang?