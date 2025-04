Was zockt ihr über die Feiertage? Das sind unsere Empfehlungen

Und was spielt ihr gerade so?

Ein Wochenende, das einen Tag eher beginnt und einen weiteren hinten dran hängt? Perfekt! Das macht vier freie Tage und viel Zeit zum Zocken. Wir verraten euch hier, was uns aktuell an die Bildschirme fesselt und wollen natürlich auch von euch wissen, welche Spiele derzeit angesagt sind.

Das spielt die GamePro-Redaktion

Beginnen wir heute bei Linda, die sich – wenn es ihre Zeit denn zulässt – weiter durch das feudale Japan von Assassin's Creed Shadows schnetzelt. Hannes ist hingegen mit Mother 3 beschäftigt, das ihn emotional ziemlich trifft.

Eleen spielt weiter Kingdom Come Deliverance 2, das ihr so gut gefällt, dass sogar Monster Hunter Wilds aktuell den Kürzeren zieht und auch Mary ist weiter mit Heinrich unterwegs. Letztere hat zuletzt ein ganzes Dorf "versehentlich" ausgelöscht und hat sicher schon die ein oder andere Ausrede parat.

1:22 Kingdom Come Deliverance 2: Heinrich hat eine geniale Ausrede, wenn er beim Einbruch erwischt wird

Im Gegensatz zu Eleen ist Myki noch immer der Jagd nach großen Monstern verfallen und auch Samara bringt noch die ein oder andere Hunt in Wilds hinter sich. Nebenher versucht sie in House Flipper, ein House für Schneewittchen und die 7 Zwerge einzurichten. Was auch sonst?

Max hat sich von einem Freund Metroid Prime Remastered ausgeliehen und spielt über die Feiertage sein erstes Metroid. Das wird auch Zeit, wie wir finden. Ebenfalls auf der Switch ist Chris unterwegs, der Bayonetta 3 abschließen möchte, um danach mit Link's Awakening zu starten.

Und damit kommen wir auch schon zu mir (Kevin). Ich verbringe noch etwas Zeit in einem Spiel, über das ich aktuell noch nicht sprechen darf und spiele daneben bestimmt noch etwas Commandos Origins weiter. Außerdem zocke ich auf dem Tablet aktuell Songs of Conquest, das perfekt als mobile Version auf der Couch und im Bett funktioniert.

Weil der Rest bereits im wohlverdienten Urlaub ist, kommen wir damit auch schon zu euch. Schreibt uns unbedingt in die Kommentare, welche Spiele ihr aktuell zockt und welche Projekte ihr für die freien Tage geplant habt.

Egal ob ihr auf die Suche nach bemalten Eiern geht, einfach nur die freie Zeit genießt oder trotz Feiertagen arbeiten müsst. Wir wünschen euch viel Spaß und gute Erholung. Habt eine geile Zeit und bleibt gesund.