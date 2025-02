Was zockt ihr am Wochenende? Das sind unsere Empfehlungen

Welche Hafen steuert ihr am Wochenende an?

Ihr Lieben, wie jeden Freitag wollen wir euch auch diese Woche mit unserem wöchentlichen Austausch in die freien Tage schicken. Wir sind schon gespannt, was euch so an die Bildschirme fesselt und wollen natürlich auch darüber sprechen, was wir alles zocken.

Das spielt die Redaktion

Die Redaktion ist voll im Rollenspielfieber. Das wird schon bei Eleen klar, die weiterhin Divinity: Original Sin 2 spielt und bald im dritten Akt ankommt. Besonders freut sie sich gerade darüber, viele bekannte Stimmen aus Baldur's Gate 3 wiederzuerkennen.

Und Apropos: Linda würde gerne weiter Baldur's Gate 3 zocken, wo sie mittlerweile im zweiten Akt angekommen ist. "Leider" muss sie in den kommenden Tagen aber eine Pause einlegen, weil es in ihrem Urlaub nach Norwegen geht. Unser Mitleid hält sich daher in Grenzen.

Ein etwas anderes Rollenspiel schnappt sich Chris, denn der zockt am Wochenende das Super Mario RPG. Das hat er schon auf dem SNES geliebt und jetzt hat er Lust und Zeit für das Remake.

Sandra spielt derweil Kingdom Come: Deliverance, um sich auf den zweiten Teil einzustimmen. Wenn ihr die böhmischen Dörfer aber zu anstrengend werden, erholt sie sich mit Animal Crossing und checkt dort die Inhalte des DLC aus.

Wenn ihr keine Lust auf den Vorgänger habt und direkt mit Teil 2 starten wollt, könnt ihr euch auch einfach unsere Story-Zusammenfassung anschauen:

Auch Annika stürzt sich mit Heinrich ins Abenteuer, ist aber schon im zweiten Teil dabei, "möglichst schnell Köter wiederzufinden". Das sie das Wort "schnell" noch im Bezug auf Kingdom Come benutzt, zeigt aber, dass sie vorher wohl noch die ein oder andere Lektion lernen muss.

Tobias kann sich ebenfalls noch nicht von Kingdom Come 2 losreißen und verbringt noch weitere Stunden im böhmischen Mittelalter. Nebenher lässt er sich aber auch auf ein paar affenstarke Momente in Donkey Kong Country Returns HD ein.

Auch wenn Mary am Wochenende mit Sims 2 und Sims 4 gleich zwei Titel der beliebten Simulation auf dem Plan hat und zudem noch D&D spielen wird, wird auch sie noch ein paar Aufgaben mit Heinrich erledigen.

Gleich zwei große Rollenspiele stehen bei Samara auf dem Plan. Weil die Trophäen zu Beginn der Testphase noch nicht aktiviert waren, will sie einen neuen Durchlauf in Kingdom Come 2 starten, um ein paar "verpasste" Pokale vom Anfang des Spiels einzusacken. Zudem spielt sie weiter Avowed.

Das steht auch bei Hannes und Dennis weiter auf dem Plan. Beide streifen durch Eora, um weitere Eindrücke zu sammeln. Was die beiden und Testerin Samara vom Abenteuer halten, erfahrt ihr übrigens schon nächste Woche.

Ein Wochenende ohne eine gepflegte Monsterjagd, wäre kein richtiges Wochenende. Deshalb stürzt sich Myki in die Beta von Monster Hunter Wilds. Diesmal will sie sich Gunlance, Charge Blade und Bogen ganz genau anschauen. Außerdem möchte sie das True Ending der Wu-Route in Dynasty Warriors: Origins freischalten.

Rae hat sich durch das aktuelle Humble Bundle Destiny 2 gesichert und wird sich quer durch die ganze Galaxy ballern. Eine Runde Civilization 7 und Halo stehen aber auch auf dem Programm.

Rhythmisch geht es am Wochenende dagegen bei Basti zu, denn der kämpft sich mit Spielfigur Cadence im Takt von Rift of the NecroDancer durch eine musikalische Welt voller Monster. Wir alle wissen, jedes Spiel ist für ihn der absolute Hammer, solange er es in einem Beat spielen kann.

Zum Schluss noch zu mir (Kevin). Ich habe in den vergangen Tagen zum ersten Mal Death Stranding durchgespielt und würde am liebten direkt in den zweiten Teil starten. Mit Avowed und Civilization 7 bin ich aber bestens abgelenkt. Und dieses Kingdom Come 2 wartet ja auch noch – oh man, woher soll ich nur die Zeit nehmen?!

Das war es auch schon von uns und jetzt seid ihr dran. Schreibt uns in die Kommentare, welche Spiele ihr in den kommenden Tagen spielt, welche Serien ihr anschaut oder mit welchen spaßigen Aktivitäten ihr euch sonst noch so befasst.

Wir wünschen euch in jedem Fall ganz viel Spaß und ganz viel Erholung. Habt ne geile Zeit und bleibt gesund!