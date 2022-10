Xbox Cloud Gaming kommt auf das Meta Quest 2-VR-Headset

Microsoft und Meta machen gemeinsame Sache. Ihr könnt den Game Pass bald auch in VR spielen. Genauer gesagt: Xbox Cloud Gaming ermöglicht es euch, viele Spiele auf das VR-Headset zu streamen. Dort könnt ihr die Titel dann auf einer riesigen 2D-Leinwand zocken. Das heißt nicht, dass die Spiele plötztlich alle zu VR-Versionen mutieren, aber das komplette Lineup ist innerhalb der Meta Quest 2 spielbar.

Meta Quest 2 lässt euch Game Pass-Spiele auf das VR-Headset streamen

Darum geht's: Die Xbox Cloud Gaming-App findet ihren Weg in den Meta Quest-Shop. Die VR-Brille kann dann ebenfalls dazu genutzt werden, das Game Pass Ultimate-Streaming-Feature zu nutzen. Das bedeutet, dass ihr die im Game Pass enthaltenen Spiele aus der Cloud auf das VR-Headset streamt und sie auf externer Hardware laufen. Ihr braucht also keine Xbox, aber eine gute Internetverbindung.

Wann kommt's? Das steht noch nicht fest. Einen offiziellen Release-Termin verraten Meta und Microsoft leider nicht. Aber auf der offiziellen Seite der Ex-Oculus aka Meta Quest steht, dass hoffentlich bald mehr Infos dazu folgen.

So funktioniert's: Sobald die Xbox Cloud Gaming-Streaming-App im Meta Quest-Shop erhältlich ist, könnt ihr einfach einen Xbox-Controller an die VR-Brille anschließen und losspielen. Die Titel aus der Xbox Game Pass Ultimate-Bibliothek erscheinen dann auf einer großen 2D-Leinwand im dreidimensionen Raum vor euch – "so als hättet ihr einen privaten Kinosaal", wie es in der Ankündigung heißt.

Das passt natürlich ganz hervorragend zu Microsofts Strategie, den Game Pass auf so viele Plattformen wie möglich zu bringen. Dabei spielt das Streaming mit Xbox Cloud Gaming natürlich eine wichtige Rolle. Zuletzt haben einige neue Fernseher bereits eine entsprechende Smart TV-App verpasst bekommen. Aber eine externe Lösung à la Fire Stick namens Keystone ist ebenfalls in Arbeit:

Wenn ihr den Xbox Game Pass Ultimate abonniert, habt ihr bald also noch mehr Möglichkeiten, auch das Streaming aus der Cloud zu nutzen. Aktuell funktioniert das neben einigen wenigen Samsung-TVs auch auf dem PC, Smartphones, Tablets und natürlich über Xbox One sowie Xbox Series S/X. Was euch der Game Pass sonst noch so bietet, könnt ihr in diesem GamePro-Artikel lesen.

Habt ihr eine Meta Quest? Freut ihr euch über die Ankündigung?