Xbox Game Pass: 9 Spiele fliegen noch in diesem Jahr raus, darunter ein echtes RPG-Highlight

Microsofts Spiele-Aboservice Game Pass wird Monat für Monat mit zahlreichen neuen Titeln bestückt, zudem erscheinen sämtliche First Party-Spiele direkt im Dienst, der in einer "normalen" und einer Ultimate-Variante verfügbar ist.

Allerdings gibt es nicht nur regelmäßige Zugänge im Game Pass, denn immer wieder verlassen auch Spiele den Service. So auch im Dezember 2022 und bis zum Jahresende fliegen noch insgesamt 9 Titel aus dem Game Pass. Das bedeutet, dass alle mit einem Abo diese Titel danach nicht mehr ohne zusätzliche Kosten laden und spielen können.

Wann sollen die Spiele genau rausfliegen? Am 31. Dezember, ihr habt also noch ein paar Tage Zeit.

Welche Spiele verlassen den Game Pass Ende Dezember?

Ein guter Querschnitt also durch diverse Genres von denen sich einige Titel aber besonders lohnen. Darunter etwa das Adventure Outer Wilds, in dem ihr als Astronaut in einer Zeitschleife Geheimnisse des Sonnensystems ergründet und zu ihr euch einen Test bei den Kolleg*innen der GameStar durchlesen könnt.

Für Knobel-Fans ist zudem The Pedestrian eine Empfehlung, denn hier rätselt ihr euch als Strichmännchen durch Rätsel auf – aufgepasst – Straßenschilder. Wer mehr zum Spiel erfahren will, liest am besten unseren Test zu The Pedestrian durch oder schaut sich den Trailer dazu an:

1:18 The Pedestrian: Trailer zeigt, wie das ungewöhnliche Puzzlespiel funktioniert

Scarlet Nexus ist ein RPG-Highlight, das ihr vielleicht übersehen habt

Gerade, wer sich für JRPGs interessiert, findet bis Ende des Jahres aber auch noch einen Titel im Game Pass, der bislang vielleicht übersehen wurde, weil er im Vergleich zu anderen Titeln nicht annähernd soviel Buzz bekam. Die Rede ist von Scarlet Nexus, das Mitte 2021 erschien und im Game Pass seit September letzten Jahres verfügbar war.

Darum geht es in Scarlet Nexus: Ihr schlüpft in die Haut eines Rekruten der Organisation "Other Supression Force", die Kämpfer mit Psychokinese ausbildet um die Bevölkerung vor angreifenden Mutanten zu schützen.

1:38 Scarlet Nexus: Launch-Trailer stimmt auf das Action-Rollenspiel ein

Warum ihr es spielen solltet: Weil insbesondere das Kampfsystem im Vergleich zu anderen Titeln aus diesem Bereich überraschend frisch anfühlt. Grundsätzlich setzt Scarlet Nexus auf Echtzeit-Hack&Slash-Kämpfe, bei dem ihr euch aber auch Spezialfähigkeiten euer Party-Mitglieder ausborgen könnt. Dadurch entstehen unter anderem kuriose und mächtige Kombinationen aus klassischen Waffen und Elementarangriffen, mit denen herumzuexperimentieren einen großen Reiz des Spiels ausmacht.

Außerdem ist das Spiel mit seiner hübschen Cel-Shading-Optik und dem unkonventionellen Gegnerdesign ein echter Hingucker, der mit 25 Stunden Spielzeit für die Hauptstory zudem bis Ende des Jahres auch noch gut zu schaffen sein sollte.

Mehr zum Spiel erfahrt ihr im Test von Alex Ney:

102 1 Mehr zum Thema Scarlet Nexus im Test: Warum das neue JRPG eine Hit-Wertung kassiert

Ansonsten könnt ihr euch die Zeit über die Feiertage – und natürlich auch noch danach – natürlich auch mit einem der zahlreichen Game Pass-Neuzugänge aus dem Dezember, darunter etwa das Xbox- und PC-exklusive High on Life, vertreiben. Welche Spiele das genau sind, lest ihr in unserer Übersicht der Game Pass Spiele im Dezember 2022.