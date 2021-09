Xbox Game Pass: Eines der besten RPGs des Jahres ab heute im Abo

Im Rahmen der diesjährigen TGS, auf der Microsoft mit einem eigenen Xbox-Showcase zu vertreten ist, wurden auch Ergänzungen für das stetig wachsende Game Pass-Lineup angekündigt. Eines der Highlights war dabei Scarlet Nexus, das noch heute im Game Pass spielbar sein wird. Die Hinzufügung des JRPGs wurde von Xbox Vice President Sarah Bond bestätigt.

Was ist Scarlet Nexus?

Wer über ein Xbox Game Pass-Abo verfügt, darf noch heute das Rollenspiel Scarlet Nexus ausprobieren. In der fernen Zukunft schlüpfen wir dabei in die Rolle sogenannter Psionic-Soldaten, die die Menschheit gegen fiese Mutanten verteidigen müssen.

In unserem großen GamePro-Test zu Scarlet Nexus zeigte sich Tester Alex Ney schwer begeistert und vergab eine Wertung von 86. In seinem Fazit lobte er die spannende Story, die packenden Echtzeit-Kämpfe und die überalle zu spürende Liebe zum Detail. In seinem Fazit heißt es:

Tolle Mischung aus Tales und Persona mit erfrischenden, spaßigen Kämpfen, aber viel zu linearer Sozialinteraktion.

Hier könnt ihr euch einen Gameplay-Trailer zu Scarlet Nexus anschauen:

Eine vollständige Übersicht über alle Game Pass-Ankündigungen findet ihr hier:

Xbox Game Pass: Alle neuen Spiele im Oktober 2021

Alle Infos zum Game Pass

Beim Game Pass handelt es sich um einen kostenpflichtigen Spiele-Service für die Xbox Series X, Xbox Series S und Xbox One, mit dem ihr Zugriff auf weit über 200 Titel habt. Es gibt sowohl eine Standard-Variante als auch den Game Pass Ultimate, der zusätzlich eine Xbox Live Gold-Mitgliedschaft sowie weitere exklusive Features (xCloud-Zugang, EA-Play-Spiele) enthält. Xbox Live Gold benötigt ihr unter anderem dann, wenn ihr den Online-Multiplayer spielen möchtet. Free2Play-Spiele sind von dieser Regelung ausgenommen.

Die wichtigsten Informationen zum Service haben wir in unserem großen Übersichtsartikel zum Xbox Game Pass zusammengefasst.

Welche Game Pass-Spiele werdet ihr euch im September für eure Xbox holen?