Die Xbox-Konsolen bekommen endlich eine Funktion, die es auf der PS5 schon seit fast drei Jahren gibt

Die Xbox kann bald nicht mehr nur über Twitch streamen.

Es ist eines der großen Features, die Sony mit dem Launch der PS5 eingeführt hat. Spiele können per Knopfdruck an Freunde übertragen werden, sowohl auf die Konsole als auch auf die offizielle PlayStation-App. Microsoft hat lange auf ein ähnliches Feature verzichtet, zieht aber bald nach – wenn auch mit einigen Einschnitten.

Bildschirmübertragung via Discord

Auf Discord ist es jetzt schon seit Jahren möglich, Spiele zu übertragen oder den kompletten Monitor in einem Sprach-Chat freizugeben. In Zukunft soll es die Funktion laut einer Microsoft-News auch auf die Xbox schaffen beziehungsweise hat sie das sogar schon.

Seid ihr nämlich Teil des Alpha-Rings im Xbox Insider-Programms, könnt ihr eine neue System-Software herunterladen, mit der ihr Zugriff auf eine neue Version der Discord-Integration bekommt.

Wie ihr euch für die Vorschau registriert, erfahrt ihr hier:

Xbox Insider Programm: Das ist es & so kommt ihr rein von Tobias Veltin

Das kann das Screen-Sharing via Discord: Verbindet ihr euch mit einem Gruppen-Chat oder zieht einen Anruf auf per App auf die Konsole, könnt ihr euer Gameplay für eure Freunde freigeben. Die Bildqualität ist dabei ziemlich niedrig, mit einem kostenlosen Account sind maximal 720p und 30 fps möglich.

Hier hat Sony ganz klar die Nase vorn, auf der PS5 könnt ihr die Qualität auf bis zu 1080p und 60 fps stellen, das ist bei Discord nur mit dem Nitro-Abo möglich, das 10 Euro im Monat kostet. Im Game Pass Ultimate sind aber auch drei Monate Nitro als kostenloses Probe-Abo enthalten.

Welche Vorteile die Game Pass-Stufen sonst noch bieten, erfahrt ihr hier:

Geöffnet werden kann die Übertragung indes auch nur über die Discord-App für Smartphone, Tablet oder am PC. An der Xbox selbst ist es nicht möglich, einen Stream anzuschauen – ein weiterer Pluspunkt für Sony.

Einen Vorteil hat Microsoft aber dann doch!

Sony ermöglicht das Streaming von Gameplay ausschließlich von der PS5 aus. Die PS4 und PS4 (Pro) beherrschen einzig die Übertragung auf Twitch, dann sendet ihr eure Spielszenen aber auch in die ganze Welt heraus. Außerdem könnt ihr dabei nicht ungestört mit euren Freunden quatschen.

Dank Discord geht die Xbox One-Generation nicht leer aus: Microsoft veröffentlicht die neue Streaming-Funktion plattformübergreifend für alle Xbox One- und Xbox Series-Konsolen, Abstriche müsst ihr auf keinem Gerät hinnehmen.

So nutzt ihr das Discord-Streaming

Habt ihr eine Einladung zum Alpha-Ring erhalten, euch für das Preview-Programm registriert und das aktuelle Update heruntergeladen, findet ihr das Streaming auf diese Weise:

Öffnet den Xbox-Guide und geht auf Party & Chats , wählt dort Discord (einem Sprachkanal beitreten) und verbindet euch mit einem Sprachkanal auf einem Server

und geht auf , wählt dort und verbindet euch mit einem auf einem Alternativ könnt ihr einen Anruf per Discord-Mobile-App auch auf die Xbox ziehen, wählt in dem Fall den Anruf im Guide

auch auf die Xbox ziehen, wählt in dem Fall den Anruf im Guide Geht im Voice Chat auf Streamen Ihres Spiels

Stream starten mit den gewünschten Einstellungen

Ein bisschen verschachtelt, aber ihr findet schon in das Menü.

Discord nistet sich immer weiter auf der Xbox ein, hoffentlich ist damit noch lange nicht Schluss

Komplett in das Dashboard integriert ist Discord noch nicht, dafür fehlt es zum Beispiel an der Möglichkeit, die Streams auch auf der Konsole schauen zu können.

Besitzt ihr einen Discord-Account, ist es derzeit aber die beste Möglichkeit, euren Freunden zu zeigen, was ihr gerade in einem Spiel unternehmt. Ohne, dass die ganze Welt es via Twitch erfahren könnte.

Die PS5 ist dagegen aber immer noch deutlich komfortabler zu bedienen, schon allein dadurch, dass die zusätzliche Account-Registrierung wegfällt. Und die Qualität ist auch noch ohne Abo deutlich besser.

Wenn Microsoft noch etwas am Funktionsumfang schraubt, dann wäre die Discord-Integration jedoch eine richtig gute und vor allem plattformübergreifende Option für alle Spieler*innen.

Würdet ihr die Funktion verwenden oder ist sie euch aufgrund des Fehlens einer Zuschau-Option noch zu eingeschränkt?