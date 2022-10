Am Wochenende könnt ihr auf der Xbox Series ein Souls-Spiel zocken, das uns völlig überrascht hat

Von Thymesia habe ich zunächst aufgrund der Optik einen Bloodborne-Klon erwartet, im Test hat mich das Spiel dann aber gleich in vielerlei Hinsicht überrascht. Zunächst musste ich auf die harte Tour lernen, dass Thymesia eigentlich kein "Bloodbornelike", sondern vielmehr ein "Sekirolike" ist. Meine ersten Schritte im Spiel waren ziemlich holprig, bis ich verstanden habe, dass Parieren der Schlüssel zum Erfolg ist.



Aber das Actionspiel hat mich auch mit seinen besonderen Qualitäten überrascht. Die Kämpfe fühlen sich sehr rund an, die Animationen wuchtig und die abwechslungsreichen Bosse haben mir richtig gut gefallen. Insgesamt hatte ich viel Spaß mit dem Spiel, auch wenn das Leveldesign definitiv nicht zu den Stärken zählt und es sich so anfühlte, als wären gerade am Ende die Ressourcen ausgegangen.