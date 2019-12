Auf den Game Awards hat überraschend Microsoft das Ruder übernommen und gleich zwei große Ankündigungen mitgebracht. Zum ersten Mal durften wir einen Blick auf die Next-Gen-Xbox werfen und bekamen ihren offiiziellen Namen zu hören: Xbox Series X. Aber auch der Reveal-Trailer von Senua's Saga: Hellblade 2 sorgte für Wirbel.

Offenbar hat sich diese Taktik schon jetzt für Microsoft ausgezahlt, denn die Reaktionen auf die Enthüllungen fallen schon jetzt stärker aus als beim vollgepackten E3-Auftritt, auf dem Microsoft sogar viel mehr Zeit für Project Scarlett aufwendete.

Auf Twitter meldete sich der Analyst Benji-Sales zu Wort und fasste die Zahlen kurz zusammen:

Metrics continue to look great for the Xbox Team In less than 24 hours - Series X reveal surpassed Project Scarlet tease from E3 in views at 3.7 million - HellBlade II hit 755k+ views. More watched than any Xbox E3 19 trailer except Halo Infinite. 22k likes with a 98% like ratio pic.twitter.com/eucrpAPMxb

Schon in den ersten 24 Stunden hat der Xbox Series X-Reveal den Project Scarlett-Teaser von der E3 2019 in Sachen Views überholt. Mittlerweile steht Xbox Series X bei 6 Millionen Views und ist damit fast doppelt so oft angeschaut worden, wie der Scarlett-Clip von vor sechs Monaten.

Der In-Engine-Trailer von Hellblade 2 hat in der Originalversion auf dem YouTube-Kanal von Xbox ebenfalls fast eine Million Aufrufe erreicht. Damit ist Hellblade 2 ist mit der Ausnahme von Halo: Infinite erfolgreicher als alle anderen Spiele, die Xbox im Rahmen der E3 gezeigt hat.

Microsoft ist sehr zufrieden: Aber es sind nicht nur bloße YouTube-Zahlen die den starken Auftritt von Microsoft markieren. Auch Microsofts General Manager Aaron Greenberg vermeldete Rekordzahlen, die der Hersteller intern gemessen hat.

We are seeing record metrics as well internally from the announcements last night. Big thanks to everyone for all the love, support, and feedback. As @geoffkeighley said “Sometimes there are surprises that come out of nowhere” #PowerYourDreams https://t.co/0lkVvNCMTF