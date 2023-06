Xbox und Popcorn sind eine nette Kombination, aber nicht wortwörtlich.

Viel gab es auf dem diesjährigen Summer Game Fest nicht zu sehen. Also… in Sachen neuer Hardware! Lediglich Microsoft erbarmte sich uns Technikjüngern und präsentierte ein exklusives Design zum 75. Geburtstag des ersten Sportwagens der Automarke Porsche.

Das eigenwillige Äußere stößt in den sozialen Medien aber auf nur wenig Begeisterung, weckt bei vielen Fans sogar eher ungewollte Assoziationen mit einem für Leckereien bestimmten Papiereimerchen.

Streng limitierte Xbox-Konsolen zum Jubiläum

Mit dem 356 "Nr. 1" Roadster hat Ferdinand Porsche 1948 den ersten Sportwagen der deutschen Automanufaktur konstruiert, also vor genau 75 Jahren.

Den Ehrentag feiert Xbox nun zusammen mit dem langjährigen Kooperationspartner (eine Porsche-Erweiterung erschien zum Beispiel für Forza Motorsport 6) und verlost 75 speziell lackierte Xbox Series X-Konsolen in sechs verschiedenen Designs.

Eines davon gab es in voller Pracht beim Summer Games Fest zu sehen:

Der Look ist an die Lackierung des Porsche 963 angelehnt, der dieses Wochenende beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans an den Start geht.

Das bunte Design mit den langgezogenen Streifen stieß aber nicht wirklich auf Begeisterung, schon kurze Zeit später folgte die Häme. Etliche Fans verglichen die Konsole zum Beispiel mit einer beliebten Kino-Knabberei:

Ziemlich ärgerlich für Microsoft, bedenken wir, dass es schon beim schlichten Grund-Design der Series X Spott gab. Damals wurde sie mit einem Kühlschrank verglichen, scherzhaft ließ der Redmonder Technikgigant dann tatsächlich einen Mini-Froster bauen:

Xbox Mini Frigde: Das perfekte Gadget für eure Snacks & Getränke ist wieder verfügbar von Kevin Nielsen

"Höhere Chance für mich!"

Ein andere kommentierender Person rechnet sich hingegen bessere Chancen aus, wenn dermaßen viele Spieler*innen keine Lust haben, das auffällige Design neben ihre Fernseher zu stellen. Keine schlechte Idee, mit dieser Überlegung die Verlosungsseite anzusteuern.

Vielleicht kommt ihr ja so in den Besitz einer nagelneuen Xbox Series X und vielleicht sehen die anderen fünf Limited Editions ein Stückchen besser aus. Auf Promo-Bildern werden sie aber nur angedeutet:

Bei den anderen Designs wird ein verspielterer Look angedeutet.

Der Teilnahmeschluss ist der 1. Oktober 2023, in den Verkauf sollen die Sonderauflagen nicht gelangen. Lediglich weitere Teilnahmemöglichkeiten per Twitter, Facebook und Co. werden in Aussicht gestellt.

Wann kommt mal wieder eine Limited Edition in den Handel?

Die limitierte Auflage der Xbox Series X zum Launch von Halo: Infinite ist mittlerweile nicht mehr auf offiziellem Weg zu kaufen, kein Wunder, schließlich kam sie vor über einem Jahr auf den Markt.

Vielleicht sehen wir aber bald eine im schicken Starfield-Design, ein passender Controller wurde bereits durch Insider geleakt.

Am Sonntag, den 11. Juni, wissen wir vielleicht schon mehr. Dann zeigt Microsoft im Rahmen des Summer Game Fest seine kommenden Spiele-Highlights. Um 19 Uhr soll es losgehen, direkt bestätigt ist bisher aber nur Bethesdas Weltraumepos. Das wird knapp eine halbe Stunde gezeigt.

Was sagt ihr? Würdet ihr der Porsche-Xbox ein neues Zuhause bieten?