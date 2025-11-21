Zoopunk: Neues Koop-Actionspiel der F.IS.T. Forged in Shadow Torch-Macher sieht ganz fantastisch aus

Beim gestrigen Xbox Partner-Showcase haben die Entwickler des Metroidvania-Hits F.I.S.T. - Forged in Shadow Torch ihr neues Actionspiel vorgestellt und das sieht erneut richtig vielversprechend aus. Zoopunk erzählt die Vorgeschichte und liefert dieses Mal tierische 3D-Action, die ihr im Koop bestreiten könnt.

Ein Release-Datum hat das Spiel aktuell noch nicht, aber es soll für PS5, PC und Xbox Series X/S erscheinen.