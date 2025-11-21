Läuft gerade Zoopunk: Neues Koop-Actionspiel der F.IS.T. Forged in Shadow Torch-Macher sieht ganz fantastisch aus
Zoopunk: Neues Koop-Actionspiel der F.IS.T. Forged in Shadow Torch-Macher sieht ganz fantastisch aus

0 Aufrufe

Zoopunk: Neues Koop-Actionspiel der F.IS.T. Forged in Shadow Torch-Macher sieht ganz fantastisch aus

Samara Summer
21.11.2025 | 08:52 Uhr

Beim gestrigen Xbox Partner-Showcase haben die Entwickler des Metroidvania-Hits F.I.S.T. - Forged in Shadow Torch ihr neues Actionspiel vorgestellt und das sieht erneut richtig vielversprechend aus. Zoopunk erzählt die Vorgeschichte und liefert dieses Mal tierische 3D-Action, die ihr im Koop bestreiten könnt.

Ein Release-Datum hat das Spiel aktuell noch nicht, aber es soll für PS5, PC und Xbox Series X/S erscheinen.
zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Empfohlen
alle anzeigen
Der erste Trailer zu Vampire Crawlers, dem Survivors-Nachfolger Video starten   1:02

vor 13 Stunden

Der erste Trailer zu Vampire Crawlers, dem Survivors-Nachfolger
Call of Duty: Black Ops 7 feiert die Rückkehr der Nuketown-Map mit einem neuem Trailer Video starten   1:28

vor einem Tag

Call of Duty: Black Ops 7 feiert die Rückkehr der Nuketown-Map mit einem neuem Trailer
Dragon Ball: Gekishin Squadra bekommt Super-Saiyajin 4 Vegeta, Ultimate Gohan und Broly als spielbare Kämpfer in Season 2 Video starten   1:44

vor 2 Tagen

Dragon Ball: Gekishin Squadra bekommt Super-Saiyajin 4 Vegeta, Ultimate Gohan und Broly als spielbare Kämpfer in Season 2
Avatar: Frontiers of Pandora - Zur feurigen Erweiterung From the Ashes zeigt Ubisoft jetzt endlich frisches Kampf-Gameplay Video starten   6:03

vor 14 Stunden

Avatar: Frontiers of Pandora - Zur feurigen Erweiterung From the Ashes zeigt Ubisoft jetzt endlich frisches Kampf-Gameplay
Spiele-Trailer

Spiele-Trailer
19.364 Videos

Zum Kanal
Beliebt
alle anzeigen
Der erste Trailer zu Vampire Crawlers, dem Survivors-Nachfolger Video starten   1:02

vor 13 Stunden

Der erste Trailer zu Vampire Crawlers, dem Survivors-Nachfolger
Stärkere Bosse, neue Features und Belohnungen - Nightreign ist 5 Monate nach Release besser denn je! Video starten   9:33

vor 14 Stunden

Stärkere Bosse, neue Features und Belohnungen - Nightreign ist 5 Monate nach Release besser denn je!
Dragon Ball: Gekishin Squadra bekommt Super-Saiyajin 4 Vegeta, Ultimate Gohan und Broly als spielbare Kämpfer in Season 2 Video starten   1:44

vor 2 Tagen

Dragon Ball: Gekishin Squadra bekommt Super-Saiyajin 4 Vegeta, Ultimate Gohan und Broly als spielbare Kämpfer in Season 2
One Piece auf Netflix: Behind the Scenes-Video zu Staffel 2 zeigt zum ersten Mal Marineoffizierin Tashigi Video starten   1:06

18.09.2025

One Piece auf Netflix: Behind the Scenes-Video zu Staffel 2 zeigt zum ersten Mal Marineoffizierin Tashigi
Avatar: Frontiers of Pandora - Zur feurigen Erweiterung From the Ashes zeigt Ubisoft jetzt endlich frisches Kampf-Gameplay Video starten   6:03

vor 15 Stunden

Avatar: Frontiers of Pandora - Zur feurigen Erweiterung From the Ashes zeigt Ubisoft jetzt endlich frisches Kampf-Gameplay
Call of Duty: Black Ops 7 feiert die Rückkehr der Nuketown-Map mit einem neuem Trailer Video starten   1:28

vor einem Tag

Call of Duty: Black Ops 7 feiert die Rückkehr der Nuketown-Map mit einem neuem Trailer
mehr anzeigen
Aktuell
alle anzeigen
Survivalhorrorspiel ist als Shadow Drop auf PC, PS5, Xbox und im Game Pass erschienen - und auf dem Soundtrack ist ein Silent Hill-Veteran vertreten Video starten   2:12

vor 8 Minuten

Survivalhorrorspiel ist als Shadow Drop auf PC, PS5, Xbox und im Game Pass erschienen - und auf dem Soundtrack ist ein Silent Hill-Veteran vertreten
Zoopunk: Neues Koop-Actionspiel der F.IS.T. Forged in Shadow Torch-Macher sieht ganz fantastisch aus Video starten   4:34

vor 26 Minuten

Zoopunk: Neues Koop-Actionspiel der F.IS.T. Forged in Shadow Torch-Macher sieht ganz fantastisch aus
Der erste Trailer zu Vampire Crawlers, dem Survivors-Nachfolger Video starten   1:02

vor 13 Stunden

Der erste Trailer zu Vampire Crawlers, dem Survivors-Nachfolger
Stärkere Bosse, neue Features und Belohnungen - Nightreign ist 5 Monate nach Release besser denn je! Video starten   9:33

vor 14 Stunden

Stärkere Bosse, neue Features und Belohnungen - Nightreign ist 5 Monate nach Release besser denn je!
Avatar: Frontiers of Pandora - Zur feurigen Erweiterung From the Ashes zeigt Ubisoft jetzt endlich frisches Kampf-Gameplay Video starten   6:03

vor 15 Stunden

Avatar: Frontiers of Pandora - Zur feurigen Erweiterung From the Ashes zeigt Ubisoft jetzt endlich frisches Kampf-Gameplay
Pokémon-Legenden: Z-A – Mega-Dimension stellt das neue Mega-Zeraora vor Video starten   1:30

vor 21 Stunden

Pokémon-Legenden: Z-A – Mega-Dimension stellt das neue Mega-Zeraora vor
Call of Duty: Black Ops 7 feiert die Rückkehr der Nuketown-Map mit einem neuem Trailer Video starten   1:28

vor einem Tag

Call of Duty: Black Ops 7 feiert die Rückkehr der Nuketown-Map mit einem neuem Trailer
Umfangreicher Ghost of Yotei-Patch angekündigt und das steckt drin Video starten   1     1:31

vor einem Tag

Umfangreicher Ghost of Yotei-Patch angekündigt und das steckt drin
Record of Ragnarok - Trailer zum Start der dritten Staffel auf Netflix Video starten   1:56

vor einem Tag

Record of Ragnarok - Trailer zum Start der dritten Staffel auf Netflix
Der schlechteste CoD-Start aller Zeiten - Aber ist der Multiplayer besser? Video starten   1   11:43

vor 2 Tagen

Der schlechteste CoD-Start aller Zeiten - Aber ist der Multiplayer besser?
Dragon Ball: Gekishin Squadra bekommt Super-Saiyajin 4 Vegeta, Ultimate Gohan und Broly als spielbare Kämpfer in Season 2 Video starten   1:44

vor 2 Tagen

Dragon Ball: Gekishin Squadra bekommt Super-Saiyajin 4 Vegeta, Ultimate Gohan und Broly als spielbare Kämpfer in Season 2
ARC Raiders hat die besten Videospiel-Storys, die nie geschrieben wurden Video starten   1:06:34

vor 5 Tagen

ARC Raiders hat die besten Videospiel-Storys, die nie geschrieben wurden
mehr anzeigen