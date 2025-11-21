118 Aufrufe
Survivalhorrorspiel ist als Shadow Drop auf PC, PS5, Xbox und im Game Pass erschienen - und auf dem Soundtrack ist ein Silent Hill-Veteran vertreten
Während des Xbox Partner Showcase wurde überraschend ein neues Survivalhorrorspiel als Shadow Drop veröffentlicht. Total Chaos startete als Doom-Mod und ist jetzt ein vollwertiges Spiel, das für seinen Soundtrack eine echte Genre-Größe gewinnen konnte, nämlich Akira Yamaoka, bekannt vor allem durch seine Arbeit für Silent Hill.
Der Titel versetzt euch in ein surreales, brutales Setting voller Psycho- und Bodyhorror. Wie fürs Genre üblich müsst ihr bei dem Egoshooter mit euren Ressourcen gut haushalten, während ihr euch durch die feindliche Welt schlagt. Das Spiel ist für PC, PS5 und Xbox-Konsolen verfügbar.
