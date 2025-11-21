Läuft gerade Survivalhorrorspiel ist als Shadow Drop auf PC, PS5, Xbox und im Game Pass erschienen - und auf dem Soundtrack ist ein Silent Hill-Veteran vertreten
Survivalhorrorspiel ist als Shadow Drop auf PC, PS5, Xbox und im Game Pass erschienen - und auf dem Soundtrack ist ein Silent Hill-Veteran vertreten

118 Aufrufe

Survivalhorrorspiel ist als Shadow Drop auf PC, PS5, Xbox und im Game Pass erschienen - und auf dem Soundtrack ist ein Silent Hill-Veteran vertreten

Samara Summer
21.11.2025 | 09:10 Uhr

Während des Xbox Partner Showcase wurde überraschend ein neues Survivalhorrorspiel als Shadow Drop veröffentlicht. Total Chaos startete als Doom-Mod und ist jetzt ein vollwertiges Spiel, das für seinen Soundtrack eine echte Genre-Größe gewinnen konnte, nämlich Akira Yamaoka, bekannt vor allem durch seine Arbeit für Silent Hill.

Der Titel versetzt euch in ein surreales, brutales Setting voller Psycho- und Bodyhorror. Wie fürs Genre üblich müsst ihr bei dem Egoshooter mit euren Ressourcen gut haushalten, während ihr euch durch die feindliche Welt schlagt. Das Spiel ist für PC, PS5 und Xbox-Konsolen verfügbar.

 
zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Empfohlen
alle anzeigen
Der erste Trailer zu Vampire Crawlers, dem Survivors-Nachfolger Video starten   1:02

vor 15 Stunden

Der erste Trailer zu Vampire Crawlers, dem Survivors-Nachfolger
Dragon Ball: Gekishin Squadra bekommt Super-Saiyajin 4 Vegeta, Ultimate Gohan und Broly als spielbare Kämpfer in Season 2 Video starten   1:44

vor 2 Tagen

Dragon Ball: Gekishin Squadra bekommt Super-Saiyajin 4 Vegeta, Ultimate Gohan und Broly als spielbare Kämpfer in Season 2
Call of Duty: Black Ops 7 feiert die Rückkehr der Nuketown-Map mit einem neuem Trailer Video starten   1:28

vor einem Tag

Call of Duty: Black Ops 7 feiert die Rückkehr der Nuketown-Map mit einem neuem Trailer
Avatar: Frontiers of Pandora - Zur feurigen Erweiterung From the Ashes zeigt Ubisoft jetzt endlich frisches Kampf-Gameplay Video starten   6:03

vor 16 Stunden

Avatar: Frontiers of Pandora - Zur feurigen Erweiterung From the Ashes zeigt Ubisoft jetzt endlich frisches Kampf-Gameplay
Spiele-Trailer

Spiele-Trailer
19.366 Videos

Zum Kanal
Beliebt
alle anzeigen
Der erste Trailer zu Vampire Crawlers, dem Survivors-Nachfolger Video starten   1:02

vor 15 Stunden

Der erste Trailer zu Vampire Crawlers, dem Survivors-Nachfolger
Survivalhorrorspiel ist als Shadow Drop auf PC, PS5, Xbox und im Game Pass erschienen - und auf dem Soundtrack ist ein Silent Hill-Veteran vertreten Video starten   2:12

vor einer Stunde

Survivalhorrorspiel ist als Shadow Drop auf PC, PS5, Xbox und im Game Pass erschienen - und auf dem Soundtrack ist ein Silent Hill-Veteran vertreten
Stärkere Bosse, neue Features und Belohnungen - Nightreign ist 5 Monate nach Release besser denn je! Video starten   9:33

vor 16 Stunden

Stärkere Bosse, neue Features und Belohnungen - Nightreign ist 5 Monate nach Release besser denn je!
Zoopunk: Neues Koop-Actionspiel der F.IS.T. Forged in Shadow Torch-Macher sieht ganz fantastisch aus Video starten   4:34

vor 2 Stunden

Zoopunk: Neues Koop-Actionspiel der F.IS.T. Forged in Shadow Torch-Macher sieht ganz fantastisch aus
One Piece auf Netflix: Behind the Scenes-Video zu Staffel 2 zeigt zum ersten Mal Marineoffizierin Tashigi Video starten   1:06

18.09.2025

One Piece auf Netflix: Behind the Scenes-Video zu Staffel 2 zeigt zum ersten Mal Marineoffizierin Tashigi
Dragon Ball: Gekishin Squadra bekommt Super-Saiyajin 4 Vegeta, Ultimate Gohan und Broly als spielbare Kämpfer in Season 2 Video starten   1:44

vor 2 Tagen

Dragon Ball: Gekishin Squadra bekommt Super-Saiyajin 4 Vegeta, Ultimate Gohan und Broly als spielbare Kämpfer in Season 2
mehr anzeigen
Aktuell
alle anzeigen
Reanimal: Neues Koop-Horrorspiel der Little Nightmares-Macher hat jetzt ein Release Date - und es dauert nicht mehr lang Video starten   1:15

vor einer Stunde

Reanimal: Neues Koop-Horrorspiel der Little Nightmares-Macher hat jetzt ein Release Date - und es dauert nicht mehr lang
Survivalhorrorspiel ist als Shadow Drop auf PC, PS5, Xbox und im Game Pass erschienen - und auf dem Soundtrack ist ein Silent Hill-Veteran vertreten Video starten   2:12

vor einer Stunde

Survivalhorrorspiel ist als Shadow Drop auf PC, PS5, Xbox und im Game Pass erschienen - und auf dem Soundtrack ist ein Silent Hill-Veteran vertreten
Zoopunk: Neues Koop-Actionspiel der F.IS.T. Forged in Shadow Torch-Macher sieht ganz fantastisch aus Video starten   4:34

vor 2 Stunden

Zoopunk: Neues Koop-Actionspiel der F.IS.T. Forged in Shadow Torch-Macher sieht ganz fantastisch aus
Der erste Trailer zu Vampire Crawlers, dem Survivors-Nachfolger Video starten   1:02

vor 15 Stunden

Der erste Trailer zu Vampire Crawlers, dem Survivors-Nachfolger
Stärkere Bosse, neue Features und Belohnungen - Nightreign ist 5 Monate nach Release besser denn je! Video starten   9:33

vor 16 Stunden

Stärkere Bosse, neue Features und Belohnungen - Nightreign ist 5 Monate nach Release besser denn je!
Avatar: Frontiers of Pandora - Zur feurigen Erweiterung From the Ashes zeigt Ubisoft jetzt endlich frisches Kampf-Gameplay Video starten   6:03

vor 16 Stunden

Avatar: Frontiers of Pandora - Zur feurigen Erweiterung From the Ashes zeigt Ubisoft jetzt endlich frisches Kampf-Gameplay
Pokémon-Legenden: Z-A – Mega-Dimension stellt das neue Mega-Zeraora vor Video starten   1:30

vor 23 Stunden

Pokémon-Legenden: Z-A – Mega-Dimension stellt das neue Mega-Zeraora vor
Call of Duty: Black Ops 7 feiert die Rückkehr der Nuketown-Map mit einem neuem Trailer Video starten   1:28

vor einem Tag

Call of Duty: Black Ops 7 feiert die Rückkehr der Nuketown-Map mit einem neuem Trailer
Umfangreicher Ghost of Yotei-Patch angekündigt und das steckt drin Video starten   1     1:31

vor einem Tag

Umfangreicher Ghost of Yotei-Patch angekündigt und das steckt drin
Record of Ragnarok - Trailer zum Start der dritten Staffel auf Netflix Video starten   1:56

vor einem Tag

Record of Ragnarok - Trailer zum Start der dritten Staffel auf Netflix
Der schlechteste CoD-Start aller Zeiten - Aber ist der Multiplayer besser? Video starten   1   11:43

vor 2 Tagen

Der schlechteste CoD-Start aller Zeiten - Aber ist der Multiplayer besser?
Dragon Ball: Gekishin Squadra bekommt Super-Saiyajin 4 Vegeta, Ultimate Gohan und Broly als spielbare Kämpfer in Season 2 Video starten   1:44

vor 2 Tagen

Dragon Ball: Gekishin Squadra bekommt Super-Saiyajin 4 Vegeta, Ultimate Gohan und Broly als spielbare Kämpfer in Season 2
mehr anzeigen