Xbox: Sommer-Event bestätigt und ich habe schon jetzt einen großen Wunsch

Gerade mal ein paar Tage ist es her, dass Microsoft auf der ersten Xbox & Bethesda Developer Direct zahlreiche Infos zu kommenden Titeln, darunter Redfall und Forza Motorsport präsentiert hat. Und kaum sind diese Infos verarbeitet, wurde auch schon ein weiterer Showcase angekündigt. Allerdings nicht der zu Starfield – der wird in nächster Zeit ebenfalls stattfinden – sondern ein Event für den Sommer. Denn Microsoft teilte wie folgt mit:

[...] Außerdem arbeiten unsere Teams hart daran und freuen sich darauf, noch mehr von dem zu zeigen, was auf unsere Fans zukommt, wenn wir nach Los Angeles für unseren jährlichen Showcase zurückkehren." https://news.xbox.com/en-us/2023/01/25/xbox-bethesda-developer-direct-everything-announced-recap/

Wiedersehen auf der E3?

Das Zitat deutet es bereits an: Eine wirkliche Überraschung ist diese Ankündigung nicht, schließlich veranstaltet Microsoft derartige Shows schon seit vielen Jahren in diesem Zeitraum. Und da im Juni 2023 auch die E3 nach mehrjähriger Pause wieder stattfinden wird, ist also davon auszugehen, dass die Xbox-Show in diesem Rahmen passiert. Dann wird es hoffentlich auch ein Wiedersehen mit weiteren heiß erwarteten Titeln wie Hellblade 2 oder Fable geben.

Ich freue mich jedenfalls schon jetzt auf die Show und meine Erwartungen sind dank der kürzlich abgehaltenen Developer Direct nicht geringer geworden. Im Gegenteil, mir gefiel der straffe Ablauf und die starke Konzentration auf die Spiele – auch wenn es meiner Meinung nach noch ein paar mehr hätten sein können und das ein oder andere Release-Datum schön gewesen wäre. Diesen Fokus gibt es bei Microsoft zwar seit einigen Jahren, dennoch haben sich zuletzt auch immer wieder vermehrt vergleichsweise nichtssagende Render-Trailer eingeschlichen. Bei der Developer's Direct war das anders, weswegen ich mir auf der Show im Sommer schon jetzt ähnlich viele Passagen erhoffe.

Abseits davon habe ich aber noch einen anderen großen Wunsch. Denn Microsoft überraschte nahezu alle mit dem Shadow Drop von Hi-Fi Rush, das gerade in aller Munde ist und extrem gut ankommt. Die direkte Veröffentlichung dieses aus dem Hut gehüpften Titels war in meinen Augen ein echter Coup und rundete die gelungene Show ab.

Mehr Shadow Drops für den Game Pass!

Wenn ihr mich fragt, darf Microsoft so etwas im Sommer gerne wiederholen. Und nein, ich erwarte jetzt auf keinen Fall, dass da alle Neuankündigungen direkt in den Game Pass fallen. Aber trotzdem wäre ein Sommer-Showcase die perfekte Gelegenheit, um ein paar "Spiel xy, das schon länger erhältlich ist, ist JETZT im Game Pass"-Trailer abzufeuern. Denn was gibt es Schöneres, als nach einer Show ins Dashboard zu hüpfen und die neuen Game Pass-Titel direkt mal auf die eigene Platte zu laden – vorausgesetzt natürlich, man kennt sie noch nicht?

Das Potential sehe ich in jedem Fall. Microsoft hat mittlerweile so viele eigene Studios, dass es mich wundern würde, wenn Hi-Fi Rush der letzte Shadow Drop auf einem Xbox-Event gewesen ist. Zumal den Redmondern die positiven Reaktionen auf die Developer Direct und den überraschenden Release des Rhythmus-Spiels nicht entgangen sein wird.

Es ist gar nicht so lange her, dass ich in einer Kolumne forderte, dass Microsoft im Jahr 2023 mal langsam in die Puschen kommen soll. Die Developer Direct und insbesondere der Hi-Fi Rush-Release waren dafür nicht nur ein guter Start, sondern ein Ausrufezeichen, von denen es im Laufe des Jahres gerne mehr geben darf. Dem Xbox-Lineup würde das in jedem Fall gut tun.

Wie ist es bei euch: Würdet ihr euch generell mehr Shadow Drops wünschen?