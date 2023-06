XDefiant: Beta-Ende bereits morgen, gibt es eine Verlängerung?

Die Open Beta-Phase von XDefiant endet in absehbarer Zeit, der Release ist für Sommer 2023 geplant.

Seit Mittwoch – für alle mit Early Access sogar schon seit Dienstag – läuft die Open Beta von XDefiant. Darin könnt ihr den Free2Play-Shooter von Ubisoft mit seinen fünf Fraktionen und zahlreichen Karten schon ausgiebig ausprobieren.

Wer das tun will, hat nun allerdings nicht mehr allzu lange Zeit, denn das Ende der Beta ist schon absehbar.

XDefiant Open Beta-Endtermin: 24. Juni um 08:00 Uhr deutscher Zeit

Ab Samstag morgen werden die Server also nicht mehr erreichbar sein, die nächste Chance, XDefiant zu spielen, gibt es dann erst wieder zum Release des Spiels irgendwann im Sommer 2023.

Eine Beta-Verlängerung gab es schon mal

Allerdings hoffen viele Fans derzeit auf eine Verlängerung der Betaphase, möglicherweise sogar über das komplette Wochenende.

Woher kommt diese Hoffnung? Schon die Closed Beta im April hatte Entwickler Ubisoft San Francisco nachträglich um insgesamt 48 Stunden ausgedehnt. Es ist also nicht auszuschließen, dass das nun auch bei der Open Beta wiederholt wird.

Allerdings: Derzeit gibt es keine Anzeichen für eine Verlängerung. Auf Twitter wird die Community zwar bezüglich Updates und Fixes auf dem Laufenden gehalten, eine Verlängerung der Beta wurde dort aber noch nicht in Aussicht gestellt. Hier heißt es also: warten.

Mehr zu XDefiant und seiner Beta

Die Open Beta von XDefiant ist in dieser Woche ohne größere Komplikationen gestartet, zu kleineren Problemen kam es aber trotzdem:

Ich konnte mich auch schon ausgiebieger in die Beta-Schlachten von XDefiant stürzen und habe dabei ein paar Kritikpunkte festgestellt, aber auch etwas, was mir gerade im Vergleich zu Call of Duty enorm gut gefällt. Wer wissen will, was das ist, liest hier weiter:

XDefiant ist ein Free2Play-Shooter, der fiktive Organisationen und Schauplätze aus unterschiedlichen Tom Clancy-Titeln vereint. Spieler*innen verkörpern dabei sogenannte Defiants, die sich wiederum Fraktionen aus verschiedenen Spielen wie den Wolves aus Ghost Recon, Echelon aus Splinter Cell oder den Cleaners aus The Division anschließen können.

Hofft ihr auch auf eine Verlängerung der Open Beta von XDefiant? Wie ist euer Eindruck vom Shooter bislang?