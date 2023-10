XDefiant-Release: Laut neuem Gerücht kommt der Shooter schon diesen Monat

XDefiant durchlief bislang zwei Beta-Phasen, der Full Release steht noch aus.

XDefiant ist bislang noch nicht erschienen, war aber trotzdem schon eine der größten Shooter-Überraschungen. Denn Tausende ballerten sich durch mittlerweile zwei Beta-Phasen des Free2Play-Shooters von Ubisoft und waren angetan vom flotten und unaufgeblähten Gameplay.

Wer allerdings auf einen zeitnahen Release gehofft hatte, wurde bislang enttäuscht. Ubisoft kündigte zwar zunächst eine Veröffentlichung im Sommer an, diese wurde allerdings kurzfristig verschoben.

Jetzt gibt es ein neues Gerücht zum Launch-Termin. Das stammt vom Twitter (bzw. mittlerweile X)-Account ModernWarzone und nennt tatsächlich ein konkretes Datum:

"XDefiant wird Berichten zufolge am 17. Oktober auf den Markt kommen, wenn nach dem letzten Spieltest keine neuen Probleme gefunden werden."

Sollte dieses Gerücht stimmen, wären es also nur noch knapp 2 Wochen bis zum Launch der Free2Play-Ballerei, was viele sicherlich freuen dürfte.

Große Shooter-Konkurrenz zum gemunkelten Termin

Kurios: Am 17. Oktober startet auch das große Mid-Season-Event "The Haunting" in Call of Duty Modern Warfare 2 und Warzone. Möglich also, dass genau diese Tatsache das Gerücht wieder entkräftet.

ModernWarzone meint dazu, dass ein tatsächlicher Release an diesem Termin das "unglaubliche Vertrauen des XDefiant-Teams in ihr Spiel" zeigen würde. Es bleibt abzuwarten, ob es tatsächlich so kommt. Wir haben für euch nachgefragt, ob an den Gerüchten etwas dran ist.

Egal, wann der Release tatsächlich ist: Entscheidend dafür dürfte sein, dass der Titel die Qualitäts-Tests der Plattform-Anbieter, also z.B. Sony und Microsoft, besteht. Das war nämlich zuletzt nicht der Fall gewesen, weswegen die Veröffentlichung auch nach hinten verschoben werden musste.

XDefiant vereint fiktive Organisationen und Schauplätze aus unterschiedlichen Tom-Clancy-Titeln. Die Spieler*innen verkörpern dabei sogenannte Defiants, die sich wiederum Fraktionen aus verschiedenen Spielen wie den Wolves aus Ghost Recon, Echelon aus Splinter Cell oder den Cleaners aus The Division anschließen können.

Was glaubt ihr: Ist der 17. Oktober als Release-Termin realistisch?