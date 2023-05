XDefiant - Release: Es gibt einen neuen vielversprechenden Hinweis von Ubisoft

Der Releasezeitraum von XDefiant wurde eingegrenzt.

Vor wenigen Wochen gewährte uns Ubisoft mit einer Closed Beta einen ersten Blick auf den First-Person-Multiplayer-Shooter XDefiant. Nach all dem positiven Feedback steht aber nach wie noch nicht fest, wann das Spiel erscheinen wird. In einem aktuellen Geschäftsbericht zu den Einnahmen im Fiskaljahr 2022/2023 hat Ubisoft nun den Zeitraum vom XDefiant-Release eingegrenzt.

XDefiant: Release noch in diesem Fiskaljahr

Am Ende von Folie 14 präsentiert Ubisoft das Spiele-Lineup für 2023-2024. Damit ist wohl das Fiskaljahr 2023/2024 gemeint, denn viele der genannten Spiele wurden bereits für diesen Zeitraum angekündigt. Etwas unerwartet taucht in der Liste auch XDefiant auf, sodass wir nun wissen, bis wann der Titel erscheinen wird.

Wann erscheint XDefiant? Das Fiskaljahr 2023/2024 endet am 31. März 2024. Dementsprechend wäre das der letztmögliche Termin, an dem der Gratis-Shooter scheinen könnte. Wir müssten im schlimmsten Fall also noch rund 10 Monate warten, bis der Titel erscheint.

Doch obwohl diese Information von Ubisoft höchstpersönlich stammt, ist der Releasezeitraum damit nicht in Stein gemeißelt. Das beste Beispiel dafür ist Skull and Bones, denn der Titel wurde schon oft verschoben.

Welche Spiele gehören noch zum Lineup? Neben XDefiant gibt es noch andere Spiele, die im aktuellen Fiskaljahr erscheinen sollen. Dazu gehören:

Beim unbenannten großen Spiel ist unklar, um welchen AAA-Titel es sich dabei genau handelt. Doch da der Release bis zum 31. März 2024 stattfinden soll, müsste Ubisoft uns bald verraten, welches Spiel dahintersteckt.

Im Übersichtstrailer bekommt ihr einen Eindruck davon, was euch in XDefiant erwartet:

1:54 XDefiant - Ubisofts neue CoD-Alternative im Übersichtstrailer vorgestellt - Ubisofts neue CoD-Alternative im Übersichtstrailer vorgestellt

XDefiant erscheint kostenlos für PC, PS5, PS4, Xbox One und Xbox Series X/S. Der Titel vereint unterschiedliche fiktive Organisationen und Schauplätze aus verschiedenen Ubisoft-Spielen. Dazu zählen beispielsweise die die Cleaners aus The Division. Auch Far Cry soll im Spiel vorkommen.

Es wird Crossplay und Cross-Progression geben. Das bedeutet zum einen, dass Spieler*innen unabhängig von der gewählten Plattform miteinander zocken können. Zum anderen wird der Spielfortschritt eines Accounts über mehrere Plattformen hinweg gespeichert.

Wann wäre für euch der perfekte Zeitpunkt für den Release von XDefiant?