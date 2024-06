XDefiant Server sind wieder online - Patch Notes zu Update Y1S0.3 im Ticker

XDefiant bekommt heute ein neues Update. Vorher gehen die Server down.

Für Ubisofts Multiplayer-Shooter XDefiant steht nach gerade einmal einer Woche schon das nächste Update auf dem Plan. Version Y1S0.3 wird aller Voraussicht nach ebenfalls nur kleine Anpassungen vornehmen, wofür die Server aber dennoch offline genommen werden. Ihr könnt also eine gewisse Zeit lang nicht spielen. Wann und wie lange genau, erfahrt ihr hier.

16:29 Uhr Server sind wieder online Das Update ist da und Ubisoft hat die XDefiant-Server mittlerweile wieder hochgefahren. Viel Spaß beim Spielen! 15:53 Uhr Fehlercode "Mike 01" Bekommt ihr den Fehlercode "Mike-01 Error", hat das mit dem Serverdown zu tun. Der steht nämlich, ähnlich wie andere Fehlercodes (z.B. Foxtrot, Bravo, Delta), in Verbindung mit Serverproblemen. Hier bleibt euch also nichts anderes, als abzuwarten. 15:05 Uhr Die XDefiant-Server sind offline Für gut eine Stunde können wir jetzt nicht mehr Spielen. In der Zeit könnt ihr euch die Patch Notes durchlesen, falls ihr genauer wissen wollt, das das Update so verändert. 15:01 Uhr Die Patch Notes zu Y1S0.3 Ubisoft hat kurz vor dem Serverdown die Patch Notes auf der offiziellen Webseite veröffentlicht. Dieses Mal fallen sie um einiges umfangreicher aus. Den Link dazu findet ihr hier. 14:29 Uhr In gut 30 Minuten gehen der Server down. Bislang gab es keine Neuigkeiten zu den Patch Notes. Vermutlich werden die wie beim letzten Update während der Downtime bekanntgegeben. 09:55 Uhr Guten Morgen! Heute um 15 Uhr gehen die Server down. An dieser Stelle halten wir euch auf dem Laufenden, was die Patch Notes, den Server-Status und mögliche technische Probleme angeht. Fürs erste könnt ihr aber noch in Ruhe in XDefiant eure Runden drehen.

Wann kommt der Patch? am 12. Juni 2024

am 12. Juni 2024 Start-Zeit der Downtime: 15:00 Uhr deutscher Zeit

15:00 Uhr deutscher Zeit Geschätzte Dauer der Downtime: ungefähr eine Stunde

Das steckt im XDefiant-Patch Y1S0.3

Die vollständigen Patch Notes hat Ubisoft noch nicht veröffentlicht. Sobald das der Fall ist, findet ihr sie oben in unserem Live-Ticker.

Erste Details haben wir dennoch schon erhalten. Der Patch soll definitiv das Movement verändern. So wird das ständige Springen und Ducken (Bunny Hop) bestraft bzw. abgeschwächt. Das Hochzucken von Scharfschützengewehren (Sniper Flinch) soll ebenfalls angepasst werden.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

XDefiant Season 1 startet im Juli

Die Pre-Season neigt sich dem Ende zu. Am 2. Juli startet in XDefiant die erste richtige Season, zeitgleich auf PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und PC.

1:31 XDefiant Season 1: Trailer gibt alle Infos zu Release, Modi und Neuerungen

Auf der Ubisoft Forward am 10. Juni wurde ein erster Trailer gezeigt (siehe oben), der die Neuerungen vorstellt. Dazu zählt eine neue Fraktion (GSK), drei neue Waffen, drei weitere Maps und der "Capture the Flag"-Modus. Neue Belohnungen für das Ranglistenspiel gibt es ebenfalls.

XDefiant ist ein kostenloser First-Person-Online-Shooter, der seit dem 21. Mai auf PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und PC spielbar ist. Ihr könnt also ohne große Hürden einfach mal reinschauen.