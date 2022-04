Xenoblade Chronicles 3-Downloadgröße bekannt und ihr könnt schon mal Platz freischaufeln

Seit einer knappen Woche wissen wir, wann das Switch-Rollenspiel Xenoblade Chronicles 3 offiziell erscheint. Und dank einer offiziellen Nintendo-Seite ist nun auch bekannt, wieviel Speicherplatz der Titel auf der Switch fressen wird. Spoiler: Eine ganze Menge.

Denn wie dem Listing auf der amerikanischen Nintendo-Seite zu entnehmen ist, wird Xenoblade Chronicles 3 satte 15 GB auf eurem Switch-Speicher einnehmen. Beim Standard-Modell der Konsole belegt das Spiel also knapp die Hälfte des verbauten Speichers, beim OLED-Modell ist es etwa ein Viertel. Je nachdem, wieviele Titel ihr aktuell auf eurer Switch – und einer optionalen Speicherkarte habt – müsst ihr für das Rollenspiel also ordentlich Platz freischaufeln.

Mit den 15 GB übertrifft der dritte Teil auch die nicht unbedingt kleinen Vorgänger, nämlich:

Von der Riege der größten Switch-Spiele – in Sachen Speicherplatz – ist das Rollenspiel aber trotzdem noch weit entfernt. Dort tummeln sich unter anderem Titel wie The Witcher 3 (ca. 31 GB) oder NBA 2K21 mit fast 40 (!) GB.

Das ist bis jetzt zu Xenoblade Chronicles 3 bekannt

Auch beim dritten Teil der Rollenspiel-Saga erkundet ihr eine große Open World. Eure Party kann dabei aus bis zu sieben Charakteren bestehen, Noah ist einer davon. Die Party lässt sich dabei beliebig zusammenstellen, die Kämpfer können zudem sich zudem zu einer Spezialform (Ourobonos) zusammenschließen, was in knappen Auseinandersetzungen das Zünglein an der Waage sein kann.

Hier könnt ihr ihr euch den aktuellen Trailer zu Xenoblade Chronicles 3 anschauen:

Xenoblade Chronicles 3 erscheint am 27. Juli 2022 und damit deutlich früher als zunächst angekündigt. Bei der Enthüllung hatte Nintendo noch den September als Erscheinungs-Monat angegeben.

Freut ihr euch auf Xenoblade Chronicles 3?