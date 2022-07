Xenoblade Chronicles 3: Preload und Download-Größe - Alle Infos für den Start

Mitten im Release-Sommerloch erscheint ein potenzielles Highlight für alle Fans von JRPGs: Xenoblade Chronicles 3 kommt am 29. Juli exklusiv für die Switch heraus und wirft euch in den Krieg zwischen zwei Nationen. Wie gut das Spiel tatsächlich wird, erfahrt ihr bald im GamePro-Test. Alles, was ihr bereits vorher wissen müsst, verraten wir euch schon mal hier.

Hier könnt ihr euch schon mal einen Trailer anschauen, der euch auf das Action-RPG einstimmt:

Preload und Download-Größe

Wann startet der Preload zu Xenoblade Chronicles 3? Gute Nachricht für alle, die zum Start sofort bereit sein wollen. Der Preload ist bereits gestartet. Um das Spiel schon mal herunterzuladen, müsst ihr es gekauft haben und könnt dann auf der Produktseite einfach den Download auswählen. Zocken könnt ihr dann direkt zu Release ohne lästige Wartezeit.

Wie groß ist Xenoblade Chronicles 3? Für das Spiel braucht ihr ganze 14,6 GB freien Speicher auf eurer Switch. Das ist auf der Nintendo-Konsole gar nicht ohne. Auf dem OLED-Modell ist das ein Viertel des Gesamtspeichers, Falls nötig, könnt ihr also schon mal Platz freischaufeln und andere Titel, die ihr aktuell nicht braucht, löschen.

Ist vorbestellen noch möglich, falls ihr das Spiel noch nicht gekauft habt? Ja, ihr könnt den Titel immer noch direkt im eShop kaufen, damit ihr den Preload starten könnt. Die Special Edition ist allerdings nicht mehr verfügbar.

Was erwartet euch in Xenoblade Chronicles? Das Action-RPG ist der dritte Teil der Reihe, erzählt aber eine eigenständige Geschichte. In der Welt Aionios herrscht ein nie enden wollender Konflikt der Nationen. Eine zufällige Begegnung bringt sechs Soldat*innen der verfeindeten Völker zusammen. Auf ihrem Abenteuer versuchen sie, den Krieg zu beenden.

