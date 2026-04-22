Ich trage keine "normale" Smartwatch mehr - ich setze nur noch auf Hybrid-Smartwatches wie diese!

Übliche Smartwatches, wie die Apple Watch, kommen für mich persönlich nicht mehr infrage. Ich setze mittlerweile auf Hybrid-Smartwatches und das wird wohl auch in nächster Zeit so bleiben!

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GamePro Deals , Minh Tu Le
22.04.2026 | 16:49 Uhr


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Von außen sieht diese Smartwatch aus wie eine ganz normale, extrem edle Armbanduhr mit echten Zeigern. Dass da feinste Sensoren und ein kleiner Bildschirm schlummern, wissen die wenigsten. Von außen sieht diese Smartwatch aus wie eine ganz normale, extrem edle Armbanduhr mit echten Zeigern. Dass da feinste Sensoren und ein kleiner Bildschirm schlummern, wissen die wenigsten.

Ihr macht euch einen schönen Abend, der Vibe stimmt und dann leuchtet und vibriert euer Handgelenk plötzlich auf wie eine Discokugel, nur weil Onkel Dieter wieder ein Katzenvideo in die WhatsApp-Gruppe schickt. Natürlich verspürt ihr Fomo und müsst direkt hinschauen. Diese ständige Erreichbarkeit stört einfach jede Stimmung und nimmt das menschliche im Leben ein Stück weg. Ich setze daher nur noch auf Hybrid-Smartwatches und die Withings ScanWatch 2 aus Frankreich ist so eine Uhr!

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Kein Komplett-Display, sondern echte Zeiger

Was ich an Hybrid-Smartwatches so liebe, ist unter anderem das Aussehen. Das Design steckt auch schon im Namen Hybrid. Die Withings ScanWatch 2 hat echte, analoge Zeiger und sieht auf den ersten Blick aus wie eine völlig normale, extrem schicke Armbanduhr. Dennoch ist sie eine Smartwatch. Das kleine digitale Display für eure Gesundheitsdaten ist im Zifferblatt versteckt und wacht wirklich nur auf, wenn ihr es braucht.

Das Gehäuse besteht aus massivem Edelstahl und als Schutz ist hartes Saphirglas verbaut. Da platzt nicht gleich das halbe Glas, wenn ihr mal unglücklich am Türrahmen hängen bleibt. Ich habe den Nachfolger der Uhr, die ScanWatch Nova, und ich bin wirklich von der Qualität der Smartwatch begeistert.

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Das gute Stück hält 35 Tage am Stück durch. Ihr habt also wirklich über einen Monat Ruhe vorm Kabel. Das gute Stück hält 35 Tage am Stück durch. Ihr habt also wirklich über einen Monat Ruhe vorm Kabel.

Super präzise Gesundheitsfunktionen

Man könnte jetzt denken, bei dem klassischen Design geht die Technik komplett flöten. Das Gegenteil ist der Fall und ich sehe die Withings Smartwatches sogar als die vielleicht besten Uhren für Gesundheitstracking an.

Die ScanWatch 2 macht da natürlich keine Ausnahme und ist ein absolutes Brett, was eure Gesundheit angeht. Die Uhr misst nicht nur durchgehend euren Puls, sondern kann sogar ein EKG in 30 Sekunden anfertigen. Wenn euer Herz mal ungesund aus dem Takt gerät (Vorhofflimmern), schlägt die Uhr direkt über die App Alarm.

Es ist aber hierbei zu erwähnen, dass ein Smartwatch-EKG ein 1-Kanal-EKG ist. Ein Arzt macht in der Praxis ein 12-Kanal-EKG. Die Uhr sieht also nur einen kleinen Ausschnitt des „elektrischen Gewitters“ in eurem Herzen. Dennoch ist sie verblüffend gut darin, Vorhofflimmern zu erkennen. Studien zeigen hier oft eine Genauigkeit von über 90%.

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Das Gerät analysiert euren kompletten Schlaf inklusive Atmung, damit ihr am nächsten Morgen genau wisst, warum ihr vielleicht völlig zerstört aus dem Bett kriecht. Das Gerät analysiert euren kompletten Schlaf inklusive Atmung, damit ihr am nächsten Morgen genau wisst, warum ihr vielleicht völlig zerstört aus dem Bett kriecht.

Schlaf-und Sporttracking wie bei einer Apple Watch

Auch wenn die Smartwatch nicht so aussieht, ist sie auch für eure sportlichen Aktivitäten geeignet. Die Uhr kann über 40 verschiedene sportliche Aktivitäten erkennen und auswerten. Ein Feature, das hierbei nicht fehlen darf, ist die Messung des VO₂max-Wertes. Das ist quasi ein Indikator dafür, wie gut euer Körper beim Training Sauerstoff aufnehmen kann.

Nachts analysiert das Gerät eure Schlafphasen und sogar eure Atmung, damit ihr morgens genau wisst, warum ihr vielleicht völlig gerädert aufwacht. Oben drauf berechnet das System euch einen Vitalitäts-Score, damit ihr immer wisst, wie viel Energie ihr für den Tag habt. Dieser Wert, ist das erste, was ich auf meiner Withings-Smartwatch prüfe, wenn ich morgens aufstehe. Es gibt mir einen groben Überblick über meinen Schlaf und wie mein körperlicher Zustand für den heutigen Tag aussieht.

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Die Uhr ist meiner Meinung nach perfekt für sowohl Damen als auch Herren geeignet. Das Design ist einfach klassisch und unisex. Die Uhr ist meiner Meinung nach perfekt für sowohl Damen als auch Herren geeignet. Das Design ist einfach klassisch und unisex.

Mit iOS und Android kompatibel

"Team Apple" oder im "Team Android" ist hier eigentlich wumpe. Die ScanWatch 2 verbindet sich über die Withings-App mit eurem Handy, egal welchem Hause es angehört.

Angetrieben wird das Ganze vom hauseigenen HealthSense OS. Das ist ein Betriebssystem, das mit maschinellem Lernen arbeitet. Die Software wird also quasi von selbst immer schlauer, um eure Gesundheitsdaten noch präziser auszuwerten.

Wer also eine richtig schicke Uhr sucht, die den Puls und die Fitness extrem genau im Blick behält, aber nicht im Minutentakt rumbimmelt und ständig ans Ladekabel (35 Tage Akkulaufzeit) muss, macht meiner Meinung nach mit der ScanWatch 2 absolut nichts falsch.

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