Dieses YouTube-Video wird mit 140 Jahren Länge angezeigt - und die Community rätselt, wie das sein kann

Diese angebliche Länge von über einer Million Stunden kann doch gar nicht wirklich stimmen, oder?

Sehr vielen YouTube-Usern wurde kürzlich ein ganz besonders kurioses Video empfohlen. Im Thumbnail war die Länge dieses Videos mit sagenhaften 1.234.567 Stunden angegeben, was umgerechnet ungefähr 140 Jahren entspricht. Das sorgt natürlich für heftiges Stirnrunzeln, jede Menge Rätselraten und noch mehr Verwirrung.

Wie kann es bei YouTube ein 140 Jahre langes Video geben?

Eigentlich geht das gar nicht: Bei YouTube existiert eine Upload-Grenze, die maximal 12 Stunden lange Videos erlaubt. Diese Grenze wird mit einem Video, das über eine Million Stunden lang sein soll, aber natürlich massiv gesprengt. Aber die Angabe im Thumbnail stimmt dann gar nicht so richtig mit der Realität überein.

0:36 Die nervigen Fake-Games aus der YouTube-Werbung gib's jetzt als echte Spielesammlung

Autoplay

Wenn ihr auf das Video selbst draufklickt, handelt es sich nämlich gar nicht um ein 140 Jahre langes Video, sondern um eines, das eigentlich doch nur etwas länger als 12 Stunden dauert. Wieso im Thumbnail dann diese Zahl angezeigt wird, bleibt unklar.

Es gibt aber einen Erklärungsversuch: Womöglich haben wir es hier eigentlich gar nicht mit einem Video zu tun (wofür die Auflösung von 0x0 Pixeln spricht), sondern mit einer Audiodatei. Wie in einem der Kommentare unter einem Erklärvideo zu dem großen Rätsel gemutmaßt wird, hat YouTube aus irgendwelchen Glitch-Gründen einfach die Kommata bei der Dauer verschoben.

Aus 12 Stunden, 34 Minuten und 56 Sekunden wurden dann 1.234.567. Bei einem anderen Video beziehungsweise Sound-File soll das schon genauso gewesen sein. Das stößt die Tür weit auf, sich die anderen Ungereimtheiten rund um dieses kuriose Video noch etwas genauer anzuschauen.

Streng genommen handelt es sich also wahrscheinlich gar nicht um ein richtiges Video. Dazu passt, dass wir hier 12 Stunden lang einfach nur einen schwarzen Bildschirm zu Gesicht bekommen und auch gar nichts hören.

Das Video lässt sich auf manchen Smartphones gar nicht erst richtig laden und es kommt auch noch zu anderen Glitches. Was auch an der Beschreibung und dem Titel liegen könnte. Offenbar ist der Titel des Videos eigentlich gar kein Fragezeichen, sondern ein Zeichen, das nicht erkannt werden kann.

Der Kanal wirkt ähnlich seltsam. Er hat eigentlich überhaupt keinen Namen, den man sehen kann, heißt bei genauerem Hinschauen aber shinywr. Auf dem Account gibt es noch ein anderes Video, das 194 Hours in 1 Video heißt und bei dem es ähnlich wie hier ist: Im Thumbnail steht die falsche, viel längere Dauer.

Besonders kurios ist zudem, dass der YouTube-Kanal angeblich aus Nordkorea stammen soll. In Nordkorea gibt es aber eigentlich überhaupt kein YouTube, zumindest wohl nicht offiziell.

Manche Menschen rätseln jetzt, ob es sich bei der ganzen Angelegenheit vielleicht nicht einfach nur um einen Scherz handelt, sondern um eine Art ARG, also ein Alternate Reality Game. Bei dieser Art von Spielen werden oft Hinweise im Netz gestreut, die auf eine Fährte führen, die auch in der echten Welt existiert. Wir sind gespannt, ob irgendwann in der Zukunft noch mehr über dieses seltsame Video ans Licht kommt.

Wurde euch das Video auch empfohlen und was steckt eurer Meinung nach wohl dahinter?