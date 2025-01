Zelda Breath of the Wild wurde vor Release schon klammheimlich in Twilight Princess HD versteckt - Habt ihr es entdeckt?

Zelda: Twilight Princess HD versteckt ein kleines Detail zum damals noch nicht erschienen BotW.

Die Neuauflage des Klassikers The Legend of Zelda: Twilight Princess erschien im März 2016 für die Wii U, also ziemlich genau ein Jahr vor Breath of the Wild. Passend dazu hat Nintendo damals eine kleine Referenz an das noch kommende Open-World-Spiel versteckt, die leicht zu übersehen ist.

Ihr findet das Easter Egg in Chudleys Laden in Hyrule-Stadt. Wenn ihr euch genau umschaut, könnt ihr das mittlerweile wohlbekannte Artwork zu Breath of the Wild als Gemälde an der Wand entdecken, mit dem Nintendo die weitläufige, offene Spielwelt des Nachfolgers enthüllt hat.

Für einen direkten Vergleich könnt ihr einen Blick auf den Reddit-Post von u/This-Lucas werfen, der beide Bilder gegenübergestellt hat. Der wichtigste Unterschied ist, dass das Bild spiegelverkehrt und offenbar etwas gestaucht im Rahmen hängt. Davon abgesehen ist das Motiv aber gut erkennbar. Sobald ihr Chudleys Laden wieder verlasst, findet ihr es links neben der Eingangstür.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Was ist das für ein Bild? Das Motiv stammt aus dem allerersten Teaser-Trailer von Breath of the Wild, der auf der E3 2014 von Nintendo präsentiert wurde. Im Video zeigte Entwickler Eiji Aonuma erstmals ein kleines bisschen Videomaterial aus der damals noch unbekannten Open World.

Um deren Weitläufigkeit zu verdeutlichen, zeigt die idyllische Szenerie die grüne und mittlerweile wohlbekannte Landschaft von Hyrule aus einer frühen Version von Breath of the Wild auf der Wii U.

Hier gibt es den Ausschnitt aus dem Video, der das Gameplay zeigt:

0:43 The Legend of Zelda für Wii U - Erster Gameplay-Trailer zum Wii-U-Zelda

Autoplay

Teure Preise, aber schöne Deko

Falls euch dieses Detail in Twilight Princess HD nicht bekannt vorkommt, liegt das womöglich an Chudleys Laden selbst. Das Gemälde hängt nicht mehr an der Wand, sobald Maro im Laufe der zugehörigen Questreihe das Geschäft übernimmt und zum Maromarkt umbaut.

Oder ihr habt nur das Gamecube-Original von 2006 gespielt. So viele Jahre vor Breath of the Wild hatte Nintendo natürlich noch keine Kristallkugel für weitreichende Zukunftsprognosen zur Hand.

Vielleicht erinnert ihr euch aber von damals noch an Chudley, denn der Ladenbesitzer glänzt nicht unbedingt mit vielen Sympathiepunkten. Beispielsweise darf Link das edle Gebäude nicht mit dreckigen Schuhen betreten. Immerhin könnt ihr das Putzen beim NPC Soal erledigen lassen, der direkt vor dem Laden sitzt.

Doch selbst wenn ihr dann hineingeht, nützt euch das Luxusgeschäft nur wenig. Das günstigste Item ist nämlich so teuer, dass Links maximale Geldbeutel-Kapazität nicht ausreicht. Erst wenn ihr Maro dabei helft, in Hyrule-Stadt Fuß zu fassen, könnt ihr hier einkaufen. Allerdings ändert sich mit dem neuen Besitzer auch die Dekoration und das Gemälde von Breath of the Wild verschwindet.