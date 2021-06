Zelda BOTW 2 auf der E3 2021: Vertrauenswürdiger Leaker hat schlechte Nachrichten für alle Fans

Zum diesjährigen 35. Jubiläum vom The Legend of Zelda-Franchise erhoffen sich Fans eine spektakuläre Ankündigung auf der E3 2021. Nintendo möchte im Rahmen einer neuen Direct die Spieleneuheiten für 2021 und 2022 vorstellen und viele wünschen sich neue Informationen zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2. Ein bekannter Insider hat nun aber schlechte Nachrichten für uns parat.

BOTW 2 könnte gar nicht auf der Nintendo Direct zur E3 2021 gezeigt werden

Auf Reddit postete User PracticalBrush12 eine Liste mit potentiellen Spielen, die auf der E3 2021 gezeigt werden. Doch The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 ist nicht unter den genannten Spielen.

Ein User fragte dementsprechend nach, ob PracticalBrush12 erwartet, dass der Titel noch in diesem Jahr erscheinen wird:

Die schlechte Nachricht: PracticalBrush12 antwortete, dass es sein könnte, dass BOTW 2 gar nicht mehr in 2021, sondern erst später erscheinen wird. Das bezieht der Leaker teilsweise aus internen Quellen.

Viel schlimmer: Es könnte laut PracticalBrush12 sogar sein, dass Nintendo gar keine Neuigkeiten zu BOTW 2 auf der E3 2021 zeigen wird. Da sich Nintendo vorerst auf Switch-Spiele konzentrieren will, die noch in 2021 erscheinen, könnte das tatsächlich stimmen.

Wann findet die Nintendo Direct zur E3 2021 statt?

Termin, Uhrzeit und alle weiteren Infos zur Nintendo Direct zur E3 2021 findet ihr in diesem GamePro-Artikel.

Nicht der erste Leak

Ist PracticalBrush12 eine vertrauenswürdige Quelle? Tatsächlich hat PracticalBrush12 mit den Tipps zu den Spielen, die auf der E3 2021 gezeigt werden, einige Volltreffer gelandet. Außerdem hat der User in der Vergangenheit mehrmals richtig gelegen und Spiele wie Pokémon-Legenden: Arceus richtig vorausgesagt.

Achtung: Hierbei handelt es sich trotz allem noch um ein Gerücht. Wir sollten die Nintendo Direct abwarten, denn dann erfahren wir gewiss, wie es um BOTW 2 bestellt ist.

Was könnte stattdessen gezeigt werden? Im Vorfeld machte bereits das Gerücht die Runde, dass während Nintendos E3-Show ein neuer Zelda-Titel präsentiert werden soll. Da es sich dabei vielleicht nicht um BOTW 2 handelt, könnte es sein, dass uns doch die langersehnte Zelda-Collection erwarten könnte.

Weitere Infos zur Nintendo E3-Direct findet ihr auf GamePro:

Nintendo Direct & Treehouse zur E3 2021: Termin und Zeiten der Livestreams

Nintendo hält sich bedeckt

Leider wissen wir nicht, welche Titel Nintendo in seiner Direct näher beleuchten wird. Möglich ist es, dass Spiele wie Pokémon Strahlender Diamant & Leuchtende Perle, Mario Golf: Super Rush und The Legend of Zelda: Skyward Sword HD ihren Auftritt bekommen, da sie noch in 2021 erscheinen.

Weitere Titel könnten Bayonetta 3 oder Metroid Prime 4 sein, deren Entwicklung in der Vergangenheit bereits bestätigt wurde.

Wärt ihr enttäuscht, wenn es keine neuen Informationen zu BOTW 2 gibt?