Endlich neue Infos: Zelda BOTW 2 zeigt sich im neuen Trailer und hat Release-Fenster

Es schien beinahe so, als habe uns Nintendo erneut getrollt und keine Infos zu Zelda: Breath of the Wild 2 im Rahmen der Nintendo Direct zur E3 2021 verkündet. Doch der erhoffte "Rausschmeißer" kam dann doch.

Und ihr könnt euch freuen: Es gibt tatsächlich einen brandneuen Trailer, der mehr vom Gameplay und der Spielwelt zeigt und nicht nur das: Auch ein Release-Fenster hat Nintendo angekündigt.

Wann erscheint Zelda: Breath of the Wild? Es ist offiziell: Das Sequel zum Nintendo Switch-exklusiven Abenteuer erscheint nicht mehr in diesem Jahr, sondern 2022. Ein konkretes Datum gibt es noch nicht.

Und hier könnt ihr euch den neuen Gameplay-Trailer zu BOTW 2 anschauen:

Was zeigt der Trailer?

Link ist zumindest im Trailer allein unterwegs und in einer Szene sehen wir, wie Zelda in den Abgrund fällt und von der Dunkelheit verschlungen wird - müssen wir sie also erneut retten?

und in einer Szene sehen wir, wie Zelda in den Abgrund fällt und von der Dunkelheit verschlungen wird - müssen wir sie also erneut retten? Die Open World wird in die Vertikale erweitert - es gibt fliegende Inseln

- es gibt fliegende Inseln Link kann sich durch Oberflächen hindurch bewegen : Im Trailer erklimmt er einen Turm, indem er sich mithilfe einer besonderen, grünlich schimmernden Macht durch die Steine hindurch bewegt

: Im Trailer erklimmt er einen Turm, indem er sich mithilfe einer besonderen, grünlich schimmernden Macht durch die Steine hindurch bewegt Der Gleiter kehrt (natürlich) zurück - erneut kann Link mithilfe des nützlichen Geräts fliegend weite Strecken zurücklegen

- erneut kann Link mithilfe des nützlichen Geräts fliegend weite Strecken zurücklegen Bokoblins können jetzt auf Steingolems (Iwaroks) reiten und benutzen sie gleichzeitig als Festung - damit dürften die kleinen Monster etwas fieser und schwieriger zu besiegen sein als im Vorgänger

Alle weiteren Infos zu Zelda Breath of the Wild 2 findet ihr in unserer großen Übersicht. Einen offiziellen Titel hat der Nachfolger von Breath of the Wild übrigens immer noch nicht. Nintendo spricht weiterhin von "Sequel to Breath of the Wild".

Was wurde außerdem auf der Direct angekündigt? Hier findet ihr alle Trailer und Ankündigungen der Nintendo Direct zur E3 2021 im großen Überblick.

Was ist eure Meinung zu Zelda Breath of the Wild?