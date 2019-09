Zelda BotW: Vergesst Bomben, so angelt ihr schnell viele Fische

In Zelda: Breath of the Wild finden wir anders als beispielsweise in Ocarina of Time keine Angel. Um Fische aus dem Wasser zu ziehen, müssen wir uns also andere Methoden einfallen lassen. Unsere Beute mit Elektropfeilen grillen zum Beispiel. Es geht aber noch einfacher.

Spieler staunen über diese Angel-Methode

Im Zelda: Breath of the Wild-Subreddit staunen aktuell viele Spieler über das Video von "charlieboy95". Darin zeigt uns der User eine Angel-Methode, die offenbar viele noch gar nicht kannten.

Wie funktioniert's? Durch pfeifen! Spuckt Link nämlich große Töne, schwimmen die Fische an Land und zappeln hilflos umher, damit der Held einen nach dem anderen ganz entspannt in die Taschen stecken kann.

Wie wir im Video sehen, müssen wir dafür allerdings stets auf einer Plattform stehen, auf einer Kiste, einem Eisblock oder einer Klippe zum Beispiel. Schwimmt Link im Wasser, kann er nämlich nicht pfeifen, weil er beide Hände braucht, um sich über Wasser zu halten. Ist doch klar.

Hier der Link zum Video.

Wie kann ich in Zelda: BotW außerdem angeln?

Eine klassische Angel gibt's, wie bereits erwähnt, im Spiel nicht. Alternativ könnt ihr:

Fische mit Pfeil und Bogen abschießen

Fische nach einem gezielten Sprung ins Wasser per Hand fangen

Bomben ins Wasser werfen. Nach der Detonation schwimmen die Tiere an die Wasseroberfläche und ihr könnt sie einsammeln

einen Elektro-Pfeil ins Wasser schießen, um im besten Falle gleich mehrere Fische auf einen Schlag zu erwischen

Mit welcher Methode angelt ihr in Zelda Breath of the Wild?