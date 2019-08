Zelda BotW: So cool sehen frühe Designs der Champions aus

The Legend of Zelda: Breath of the Wild zählt zu den durchdachtesten Spielen, die für die Nintendo Switch erschienen sind, vielleicht auch zu den besten Open World-Titeln überhaupt. Bei der Entstehung solcher Titel durchlaufen die Spiele viele Iterationen, Entwürfe und Veränderungen.

Neben Zelda selbst, die am häufigsten verändert worden sein soll, gibt es auch einige äußerst interessante Design-Entwürfe von den Champions Urbosa, Mipha, Revali und Daruk. Die sollten zwischenzeitlich nämlich ganz anders – und ziemlich cool – aussehen.

Zelda BotW-Champions sollten eigentlich sogar noch cooler aussehen

Die Bilder stammen aus dem umfangreichen Zelda BotW-Artbook Creating a Champion und zeigen einige wirklich eklatante Unterschiede (via: Reddit). Ich persönlich habe am finalen Look der Champions in Breath of the Wild zwar nichts auszusetzen, finde einige der hier gezeigten Design-Entwürfe aber deutlich cooler.

Zum Beispiel wirkt Mipha als Feuerfisch ganz anders und hätte wohl auch im Kampf zu sehen sein sollen.

Zumindest kann sie ihre stachelartigen Flossen aufklappen.

Dann wäre da auch noch Revali, der mit einem supercoolen Hut, einem Western-artigen Poncho und einem Violinen-Bogen (!!) ausgestattet ist. Das Design wirkt weniger elegant und deutlich ruppiger, aber gehört eindeutig zu meinen Favoriten.

Urbosa wirkt sehr ähnlich, wie sie letzten Endes dann auch im Spiel gelandet ist.

Wie cool ist bitte, dass Daruks Schultern ursprünglich Vulkane sein sollten?!

Wenn ihr die ursprünglichen und sehr gruseligen Design-Entwürfe der Wächter noch nicht kennen solltet, müsst ihr das ändern. Es gibt aber auch sonst noch jede Menge spannende Inhalte, die es nie ins Spiel geschafft haben. Sieben Kuriositäten, die ihr vielleicht noch nicht über The Legend of Zelda wusstet, findet ihr hier.

Wie gefallen euch die frühen Design-Entwürfe der Champions?

The Legend of Zelda: Breath of the Wild - Screenshots ansehen