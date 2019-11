Leunen gehören zu den mächtigsten Gegnern in Zelda: Breath of the Wild. Und deshalb ist es immer schön zu sehen, wie es anderen Spielern gelingt, diese Brocken mit den absurdesten Methoden zu besiegen. Vor einer Weile berichteten wir beispielsweise davon, dass es einem Fan tatsächlich gelungen ist, einen Leunen mit einem Bücherregal zu Klump zu hauen.

Jetzt zieht ein anderer Leunenjäger nach. Sein Instrument? Eine Tanzmatte.

In diesem Video kämpft ein Zelda-Fan mithilfe einer Tanzmatte

Bei der Matte handelt es sich um ein Dance Dance Revolution Pad, das der Spieler im unteren Video - ganz so wie es sich gehört - lediglich mit seinen Füßen bedient. Und tatsächlich schafft er es, auf dieser Art und Weise einen Leunen zur Strecke zu bringen.

Hier der Link zum Video.

Wie stark sind Leunen?

Genauer gesagt kämpft der Tanzmatten-Profi gegen einen Blauen Leunen, die zweitstärkste Variante. Insgesamt tummeln sich in der Welt von Zelda fünf verschiedene Arten des Minibosses, die eine stärker als die andere (via Zeldapedium):

Art Lebenspunkte Angriff bewaffnet Angriff unbewaffnet Roter Leune 2000 15 37 Blauer Leune 3000 20 50 Weißer Leune 4000 26 65 Silberner Leune 5000 30 75 Goldener Leune 7500 60 150

Zelda Breath of the Wild ist für Nintendo Switch und Wii U erhältlich.

