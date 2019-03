Wir kennen The Legend of Zelda: Breath of the Wild in seinem comichaften Cel Shading-Look. Ein Modder zeigt uns das Switch- und Wii U-Abenteuer nun aber in einer "realistischen" Grafik, die die Community spaltet: Besser als das Original oder einfach nur unheimlich?

So sieht Breath of the Wild ohne Cel Shading aus

Möglich macht's der Wii U-Emulator Cemu, mit dessen Hilfe Bastler Arkh Longstride die charmante Cel-Shading-Optik durch einen wesentlich düstereren Look ersetzt hat, der an frühere Serienteile wie Twilight Princess erinnert. Zudem läuft das Open World-Spiel in der gemoddeten Version mit 60 Bildern pro Sekunde.

Fans reagieren gemischt auf die Mod. Während die einen den etwas anderen Look für Links Abenteuer feiern, hagelt es von der anderen Seite Kritik. "Wirkt bisschen dröge, das Cel Shading verleiht dem Spiel seinen unvergleichlichen Charme", schreibt etwa ein Spieler in den Kommentaren unter dem Youtube-Video. Ohne Comic-Grafik verliere Breath of The Wild seine träumerische Atmosphäre, schreibt ein anderer.

Was haltet ihr von der Mod? Könntet ihr es euch vorstellen, Breath of The Wild mit diesem Look zu spielen?