Der britische IT-Spezialist Rory Steel hat auf Twitter am vergangenen Wochenende für einen liebevollen, viralen Hit gesorgt. Er hat einen Microsoft Adaptive Controller so umgebaut, dass er mit der Switch kompatibel ist und seine Tochter durch eigens installierte Buttons The Legend of Zelda: Breath of the Wild spielen konnte.

Ein viraler Controller-Bau

Auf Twitter wurde das Video, das er gestern veröffentlicht hat, mittlerweile knapp 860.000 Mal aufgerufen:

Mit dem Microsoft Adaptive Controller hat er es möglich gemacht, dass seine motorisch eingeschränkte Tochter mit ihrer Switch spielen kann.

Dafür hat er zunächst den Adaptive Controller mithilfe eines Adapters an die Switch angeschlossen. Auf einer flachen Box hat er die verschiedenen Buttons und Sticks geschraubt, die dann per Kabel an den Adaptive Controller angeschlossen wurde.

Das Wochenendprojekt, wie es Rory Steel auf Twitter beschreibt, ist bisher in einem Prototyp-Zustand. Weitere Versionen sollen dann mehr an die Bedürfnisse seiner Tochter angepasst werden.

