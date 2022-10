Genialer Zelda BotW-Trick entwaffnet Leunen und lässt die Fieslinge plötzlich doof dastehen

In The Legend of Zelda: Breath of the Wild könnt ihr euch mit den Leunen anlegen. Die sind deutlich schwieriger zu bekämpfen als zum Beispiel Ganon, erst recht in ihrer goldenen Mastermodus-Form. Aber wer sich das Leben etwas leichter machen will oder Probleme mit irgendwelchen anderen Gegnern hat, kann sie mit einem simplen, aber genialen Trick einfach ihrer Waffen entledigen. Dann stehen sie ganz schön dumm da.

Zelda BotW: So könnt ihr Leunen und andere Gegner entwaffnen

So funktioniert's: Um einen Gegner eurer Wahl entwaffnen zu können, müsst ihr den Fiesling erst einmal in die Gerudo-Wüste locken. Beziehungsweise vor die Tore von Gerudo-Stadt. Dort müsst ihr mit den Wächterinnen sprechen und die Cutscene auslösen, die euch den Zutritt verwehrt. Befindet sich der Gegner in Sichtweite, steht er danach ohne Waffen da.

Dazu müsst ihr folgendes beachten: Wenn ihr euch bereits mit den entsprechenden Klamotten als Vaai verkleidet habt, funktioniert das Ganze nicht. Dann könnt ihr einfach die Stadt betreten. Aber ihr müsst als Vooi erkennbar sein, um die Zwischensequenz zu starten, die die Gegner entwaffnet. Die müssen auch unbedingt in Sichtweite sein, damit alles klappt.

So sieht das dann aus:

Es ist schon wirklich eine riesige Genugtuung, diesen verdutzten Leunen so zu sehen. Das Viech scheint sich regelrecht zu wundern, wo denn nun auf einmal seine riesigen Waffen hin sind. Herrlich!

Andererseits hat der Trick auch Nachteile: Das Beste daran, einen Leunen zu besiegen, ist natürlich, danach dessen Waffen abzugreifen. Leunen schwingen einige der besten und stärksten Waffen des gesamten Spiels. Die einfach verschwinden zu lassen macht nur Sinn, wenn ihr sowieso schon die Taschen voll habt.

Andererseits braucht ihr eigentlich auch gar keine Waffen, um einen bis an die Zähne bewaffneten Leunen zu besiegen, wenn ihr richtig gut seid. Manche können das sogar nackt, nur mit einem Bücherregal oder ihr schafft es mit Waffen in wahnwitziger Rekordzeit-Geschwindigkeit:

Während wir noch dabei sind, in Zelda BotW Leunen zu vermöbeln, kommt in einem halben Jahr endlich der Nachfolger The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom:

Wir sind extrem gespannt, was uns im nächsten Zelda-Teil erwartet. Bisher steht zum Beispiel noch gar nicht fest, ob die Leunen überhaupt ein Comeback feiern. In den Trailern war zwar schon ein Iwarok zu sehen, aber noch kein Leune. Fraglich bleibt auch, ob das Gegner-System mit der Farbgebung und ein Master-Modus zurückkehren.

Wie findet ihr den Trick? Habt ihr schon den einen oder anderen Gegner entwaffnet?