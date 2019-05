Zelda BotW: Achtet auf die Ausdauer, oder sterbt so doof wie dieser Fan

"Und deshalb Kinder: Habt immer genügend Ausdauer-Medizin dabei". Ansonsten segelt ihr so unrühmlich in den Tod wie der Zelda: Breath of the Wild-Spieler im unteren Clip.

Epischer Kletter-Fail in Breath of the Wild

Zugegeben: Wenn Reddit-User Arxotic besser auf seine Ausdaueranzeige geachtet und sich ein paar Tränke und Snacks zur Regeneration eingepackt hätte, würden wir uns jetzt nicht über ein furchtbar witziges Video beömmeln.

Was passiert? Besagter Spieler versucht eine hohe Felsformation hinaufzuklettern, offenbar will er den Titanen Vah Medoh erreichen. Mit seiner Kraxelei kommt er sogar ziemlich weit, genauer gesagt fast bis zur Spitze.

Doch im letzten Moment lässt seine Ausdauer nach. Es hätte vielleicht ein Schritt bis zur rettenden Plattform gefehlt, aber Pech gehabt. Dieser Fail ist einfach zu köstlich:

Hier der Link zum Video.

Zelda: Breath of the Wild ist für Nintendo Switch und Wii U erhältlich.