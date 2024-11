Zelda Breath of the Wild: Die wohl beste Waffe lässt sich unzerstörbar machen - und es ist nicht das Masterschwert

Selbstverständlich geht es hier um den Zelda Breath of the Wild-Obliterator aka Zerstörer.

Dass die Waffen in Zelda: Breath of the Wild nach einer Weile kaputtgehen, hat die Fangemeinde gespalten. Aber jetzt gibt es eine Lösung für das Problem, die über das Masterschwert und die vier reparierbaren Waffen hinausgeht. Ihr könnt nämlich den überaus mächtigen Zerstörer aus dem zweiten DLC so präparieren, dass er überall benutzt werden kann und unzerstörbar ist. Aber der Prozess dafür ist extrem kompliziert.

Zelda BotW: 8 Jahre nach Release finden Fans immer noch die wildesten Tricks heraus, wie diesen hier

Darum geht's: In Zelda Breath of the Wild müsst ihr damit klarkommen, dass eure Waffen irgendwann den Geist aufgeben. Klar, ihr könnt euch das Master- aka Bannschwert schnappen, aber auch das braucht irgendwann eine Pause und die vier Waffen der Recken können zwar repariert werden, aber halten eben auch nicht ewig. Vorhang auf für den Zerstörer.

0:35 The Legend of Zelda: Breath of the Wild - 36 Sekunden erinnern daran, wie hübsch der neue Zelda-Titel ist - 36 Sekunden erinnern daran, wie hübsch der neue Zelda-Titel ist

Autoplay

Was ist der Zerstörer? Dabei handelt es sich um eine einzigartige Waffe, die ihr normalerweise nur während der Hauptquest des zweiten DLCs Die Ballade der Recken einsetzen könnt. Sie lässt euch jeden Gegner mit nur einem einzigen Schlag niederstrecken – Link hält währenddessen aber auch nichts aus und beißt ebenfalls nach nur einem Treffer ins Gras.

Diese Waffe könnt ihr aber auch regulär nutzen. Vorausgesetzt natürlich, ihr befolgt die Anleitung von Gaming Reinvented, die den Prozess haarklein erklärt. Das Dumme daran ist nur, dass es unfassbar kompliziert ist, sich den Zerstörer so herzurichten, dass ihr ihn ganz normal in eurem Spiel einsetzen könnt.

Das Ganze ist sogar so kompliziert, dass wir uns kaum vorstellen können, wie zur Hölle irgendwer überhaupt herausfinden konnte, dass sich das Teil so auch außerhalb der Quest nutzen lässt. Gelingt euch das Ganze, ist der Zerstörer selbst unzerstörbar und haut ordentlich rein – auch wenn er leider kein One Hit-Wonder mehr ist und alle Gegner auf einen Streich erledigt.

Im Grunde genommen nutzt ihr hier auch gar nicht den Zerstörer, den ihr während der mühseligen Pilotenprüfung-Quest einsetzt, sondern einen, den Link eigentlich nur nach Abschluss des letzten Schreins in einer Zwischensequenz in die Hand gedrückt bekommt. Mit dem netten Nebeneffekt, dass das Ding die ganze Zeit schön blau leuchtet.

Falls ihr euch wirklich dafür interessiert, diese unkaputtbare Super-Waffe freizuschalten, findet ihr hier die ausführliche Video-Anleitung dazu:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Bevor ihr loslegen könnt, müsst ihr allerdings einige Voraussetzungen erfüllen:

Drei von vier Schreinen in der Ballade der Recken-Quest sollten bereits erledigt sein (dafür braucht ihr den DLC und müsst alle vier Titanen abgeschlossen haben). Ihr benötigt Zugriff auf das Minispiel, bei dem ihr vom Pferd aus Bogenschießen müsst. Ihr braucht auch ausreichend Inventar-Slots, solltet also schon möglichst viele Krogs gefunden und eure Taschen vergrößert haben. Links Haus in Hateno muss freigeschaltet sein und ihr benötigt mindestens einen Waffenständer darin. Ein Savegame innerhalb des letzten der vier Schreine in der Zerstörer-Quest des zweiten DLCs.

Den Rest der Erklärung sparen wir uns, weil ihr sie sowieso besser und ausführlicher in dem verlinkten Artikel und Video finden könnt. Das Ganze ist auf jeden Fall wirklich umfangreich und aufwendig, ihr müsst mit mehreren Spielständen herumhantieren, einen falschen Warp einrichten und das Spiel im Hinblick auf euer Inventar so austricksen, dass es einen negativen Zähler für die Items annimmt.

Was haltet ihr von der Methode, den Zerstörer auch so benutzen zu können, und zwar ohne, dass er kaputtgeht?