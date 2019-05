Zelda BotW: Dieses Detail macht Leunen zu den besten Gegnern im Spiel

Die zentauren-artigen Leunen (Lynels) gehören neben den Wächtern zu den mächtigsten Minibossen in Zelda: Breath of the Wild. Bereits ein Treffer kann euch ins virtuelle Jenseits befördern. In der Open World von Hyrule findet ihr insgesamt 22 dieser imposanten Wesen. Die einen etwas schwächer, die anderen so stark, dass ihr euch ganz genau überlegen solltet, ob ihr gegen sie antretet.

Für mich und viele andere Spieler gehören Leunen definitiv zu den coolsten Gegnern im Spiel - und dieses Detail beweist es erneut.

Leunen sind stark - und ehrenhaft

Einigen Breath of The Wild-Spielern im Subreddit ist es noch gar nicht aufgefallen, aber tatsächlich handelt es sich bei Leunen nicht nur um besonders starke, sondern auch um sehr ehrenhafte Wesen.

Der "Zentaur" im unteren Video greift Link nicht sofort an, wenn er ihn sieht. Stattdessen wartet er ab. Und zwar so lange, bis der Held sein Schwert gezogen hat und den Kampf damit offiziell einleitet.

Durch diese Geste wirkt der Feind unfassbar selbstbewusst. Sie macht ihn sogar noch einschüchternder als er ohnehin schon ist. Der Leune muss sich durch einen vorschnellen Angriff auf Link keine Vorteile verschaffen. Er will ihn unter fairen Bedingungen schlagen.

Hier der Link zum Video.

Zelda: Breath of the Wild ist für Nintendo Switch und Wii U erhältlich.