Zelda: Breath of the Wild - Spart Zeit mit diesem Sandrobben-Trick

The Legend of Zelda: Breath of the Wild wird im März schon drei Jahre alt, aber auch nach dieser Zeit tauchen immer noch kleine Tricks und Kniffe auf, die wir noch nicht kannten.

Jetzt haben wir wieder so einen Trick bei Destructoid gefunden, den wir zu cool fanden, um ihn nicht mit euch zu teilen. Möglicherweise kennt ihr den Kniff schon, dass ist das nachfolgende natürlich für euch uninteressant.

Es geht um die Sandrobben in der Gerudo-Wüste, die Link in hohem Tempo über den Sand ziehen können. Dafür müsst ihr die Robben allerdings erst entern, was sich als gar nicht so einfach erweist, da die Sandrobben ziemlich scheue Tiere sind.

Ungeduldige Spieler freuen sich

Sie flüchten nämlich, sobald sie euch bemerken, weswegen ihr euch anschleichen müsst. Das kann ziemlich nervig sein, weswegen der "Bomben-Trick" vor allem für ungeduldige Naturen interessant sein dürfte.

Denn Sandrobben lassen sich deutlich schneller nutzen, wenn ihr eine Bombe auf die Tiere werft. Dann sind sie für kurze Zeit betäubt und können danach für eure Sandboarding-Zwecke genutzt werden. Das funktioniert übrigens auch über längere Distanzen mithilfe eine Krog-Blattes.

Für uns ist Breath of the Wild übrigens das wichtigste Spiel des Jahrzehnts. Warum lest ihr hier.

