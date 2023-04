Wie alt ist Link eigentlich in Zelda: Breath of the Wild und Tears of the Kingdom?

Das Alter von Link variiert je nach Gesichtspunkt.

Wie wir bereits festgestellt haben, ist Link in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom und Breath of the Wild nicht besonders groß. Mit einer Körpergröße von „nur“ 1,50 m reicht er Ganondorf nicht einmal bis zu seinen Schultern.

Doch womöglich könnte Link noch einen kleinen Wachstumsschub erfahren, wenn er noch nicht allzu alt ist. Deshalb haben wir nachgeschlagen, wie alt Link in seinen neuesten Abenteuern ist.

Zelda BotW und TotK: So alt ist Link

Zu Beginn von Breath of the Wild erwacht Link in einer Kammer im Schrein des Lebens. Er erfährt, dass er dort ganze 100 Jahre im Tiefschlaf verbracht hat. Somit müssten wir theoretisch 100 Jahre auf sein Alter hinzurechnen, das er vor dem Tiefschlaf hatte.

Wie alt ist Link? In Breath of the Wild ist Link vor den Ereignissen etwa 17 bis 20 Jahre alt (via Character Profile Wiki). Nach seinem Erwachen wäre er theoretisch 117 bis 120 Jahre alt. Doch körperlich und geistig ist er immer noch der junge Erwachsene geblieben, der er vor dem Tiefschlaf war.

Da Tears of the Kingdom einige Jahre nach Breath of the Wild spielt, ist Link dort etwas älter. Allerdings wissen wir noch nicht genau, wie viele Jahre zwischen BotW und TotK vergangen sind. Diese Zahl müssten wir theoretisch zu Links Alter hinzurechnen.

Dementsprechend befindet sich Link in einem Alter, in dem er wohl nicht mehr wachsen wird. Doch mit seinem jungen Alter ist er agil genug, um es mit Ganondorf und seinen Schergen aufzunehmen.

Im neuen Trailer könnt ihr den jungen, agilen Link in Aktion sehen:

3:54 The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - Im finalen Trailer vor Release wird es episch

Der Grund für sein eigentlich hohes Alter

Achtung: Der folgende Abschnitt enthält Spoiler zur Geschichte von BotW.

Wieso wurde Link in die Kammer gelegt? Als Ganondorfs Armeen Hyrule angriffen, wurde Link so schwer verwundet, dass er kurz vor dem Tod stand. Prinzessin Zelda brachte ihn deshalb in die Kammer im Schrein des Lebens, damit Link sich wieder erholt.

Allerdings wusste sie zu dem Zeitpunkt, dass Link beim Erwachen sein Gedächtnis verlieren würde. Deshalb kommuniziert sie nach seinem Erwachen telepathisch mit ihm, um ihn an sein Schicksal zu erinnern.

Und ihr Plan geht auf: Link erwacht mit bester Gesundheit und erinnert sich dank Prinzessin Zelda daran, was für eine Aufgabe er zu bewältigen hat.

Auf was für ein Alter hättet ihr Link eingeschätzt?