Zelda TotK: Wie groß sind Link und Ganon in cm? - und hui, der Held ist im direkten Vergleich winzig!

Link ist eher klein und Ganon riesig!

Ganondorf und Link sind seit vielen Jahren erbitterte Feinde. Kein Wunder also, dass Ganondorf auch in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom wieder eine tragende Rolle spielt. Im jüngsten Trailer ist der ehemalige Anführer der Gerudos ebenfalls zu sehen.

Eine Redakteurin bei Gamespot hat sich bei diesem Video gefragt, wie groß Link und Ganondorf eigentlich sind. Da sie kein Maßband zur Hand hatte, blieben ihr nur die Trailer zur Analyse. Wir verraten euch ihr Ergebnis.

Tears of the Kingdom: David gegen Goliath

Wie groß ist Link? Die Größe von Link hat sie einer Fanseite entnommen. Demnach ist Hyrules Held nur etwas über 1,50 m groß. Da Link kein Teenager in der Pubertät mehr ist, können wir annehmen, dass Link mit den Jahren nicht viel wachsen wird oder sogar bereits ausgewachsen ist.

Ein wenig schwerer war es, die Größe von Ganondorf herauszufinden. Die Spielerin teilte Links Größe in Segmente ein und fand so heraus, dass seine Handfläche etwa 15 cm beträgt, was sich gut mit realen Proportionen deckt.

Im Reveal-Trailer aus dem Jahr 2019 ist eine Szene zu sehen, in der Ganondorf Links Hand greift. Im Vergleich zu Links Handfläche ist die von Ganondorf rund 30 cm lang. Über die Größe von Brust und Nacken und mithilfe eines offiziellen Bildes konnte die Spielerin die Gesamtgröße von Ganondorf einschätzen.

Wie groß ist Ganondorf? Sollte der menschliche Ganondorf genauso groß sein wie seine Mumien-Version, ist er 3,05 m groß.

Mit dieser Größe übertrifft Ganondorf viele menschliche Antagonisten wie Sephiroth aus Final Fantasy 7 Remake (2 Meter via FFFandom.com) und Lady Dimitrescu (2,90 Meter) aus Resident Evil 8.

Im neuen Trailer zu TotK seht ihr Ganondorf höchstpersönlich:

3:54 The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - Im finalen Trailer vor Release wird es episch

Link ist im Vergleich ein Zwerg

Damit ist Ganondorf doppelt so groß wie Link. Doch er hatte nicht immer so eine stattliche Größe: Im Vergleich zu Ocarina of Time hat er einen Wachstumsschub bekommen, denn hier misst er "nur" 2,32 m.

Doch völlige Gewissheit bekommen wir erst, wenn wir in Tears of the Kingdom direkt auf Ganondorf treffen. Es ist wahrscheinlich, dass wir dem Bösewicht in einem epischen Finalkampf gegenüberstehen und uns so selbst von seiner Größe überzeugen können.

Was haltet ihr von Ganondorfs Aussehen und seiner Größe in TotK?