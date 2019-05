Zelda BotW: Für den stärksten Gegner gibt's einen simplen Geheim-Trick

Zelda: Breath of the Wild überrascht auch viele Stunden nach Beginn immer noch mit neuen Details und Möglichkeiten. Die Kombination aus Physik-Interaktionen, den Shieka-Modulen, der offenen Spielwelt und beinahe grenzenloser Freiheit lädt zum unendlichen Experimentieren ein. Kein Wunder also, das immer noch neue Exploits, Glitches und Techniken entdeckt werden. Zum Beispiel gibt es eine ganz besonders coole Art und Weise, mit einem der härtesten Gegner-Typen fertig zu werden: Den Wächtern.

So könnt ihr Wächter einfach fliegen lassen

Nutzt das Cryo-Modul eures Shieka-Steins: Sobald ihr einen der Guardians ins flache Wasser gelockt habt, könnt ihr ihn in hohem Bogen davonfliegen lassen. Wenn ihr unter ihm einen Eisblock entstehen lasst, kippt der Wächter nämlich nicht einfach nur um, sondern schießt wirbelnd gen Himmel: Auf Nimmerwiedersehen!

Am Einfachsten klappt das natürlich am Strand im Süden der Karte, aber es funktioniert auch anderswo. Seht euch das Video an:

Hier der Link zum Video.

Von wem genau der Clip stammt, gibt Reddit-Nutzer wownmnpare leider nicht an.

Ihr wollt mehr? Es gibt natürlich nicht nur Menschen, die in Windeseile die Schreine in Breath of the Wild beenden oder wilde Bogentechniken umsetzen. Sondern auch diverse Mods, die zum Beispiel ganz neue Levels ermöglichen.

Wenn ihr sehen wollt, wie jemand die Regeln des Spiels bis aufs Aller-Äußerste ausreizt, solltet ihr euch den YouTube-Kanal von Kleric sowie den Twitter-Account von SilicatYT zu Gemüte führen: Es wirkt fast so, als würden die Personen aus diesen Videos ein komplett anderes Spiel spielen.

Kleric bastelt aus den Wächtern zum Beispiel einfach eine Art Raumschiff oder nutzt sie für unendlich Materialien:

Was ist euer liebster Zeitvertreib in The Legend of Zelda: Breaht of the Wild?

