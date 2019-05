Zelda BotW: Diese geheime Bogen-Technik macht euch zum Meister

Mit dem Schwert auf Gegner kloppen oder ihnen Pfeile durch den Kopf zu bohren, machen nur eine Seite der Medaille des Kampfsytems von Zelda: Breath of the Wild aus. Der Switch-Hit bietet eine Reihe fortgeschrittener Kampftaktiken: Den Bow-Spin aka die Bogen-Wirbelattacke zum Beispiel. Und wer sie beherrscht, kann allerhand coole Dinge im Spiel anstellen.

Der Bow-Spin macht euch zu einem wahren Meister

Was bringt die Technik? Mit der Bogen-Wirbelattacke verschafft ihr euch in Kämpfen enorme Vorteile. Wie bei einer herkömmlichen Spin-Attacke mit dem Schwert, wirbelt Link Pfeil und Bogen um die eigene Achse und richtet so verheerenden Schaden an. Rüstet ihr Elementar-Munition wie Elektropfeile aus, könnt ihr den Schaden nochmals erhöhen.

Aber nicht nur im Kampf entpuppt sich der Bow-Spin als Wundermittel. Auch in Schreinen kann er euch bei der Lösung von Rätseln helfen, oder eher gesagt: Des Rätsels Lösung beschleunigen.

Auf Reddit ist vor Kurzem ein Video aufgetaucht, in dem ein Spieler die Bogen-Wirbelattacke abfeuert, um fix eine Reihe von Fackeln zu entflammen.

Hier der Link zu dem Video.

So funktioniert der Bow-Spin

Ganz so einfach auszuführen, ist die Technik allerdings nicht.

So geht's: Ihr benötigt ein zweihändiges Schwert und einen Bogen mit Pfeilen. Rüstet zunächst das Schwert aus und haltet die Y-Taste eurer Switch gedrückt. Link führt eine schwere Wirbelattacke mit dem Schwert aus. Jetzt müsst ihr ZR und B gleichzeitig betätigen und ihr löst den Bow-Spin aus.

Ein ausführliches Tutorial für den Bogen-Spin liefert euch Youtuber RinHara5aki.

