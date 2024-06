Zelda: Echoes of Wisdom: Die Spielwelt erinnert viele Fans an einen der legendärsten Teile der Reihe

Zelda: Echoes of Wisdom zeigt eine Spielwelt, die vielen Fans ziemlich bekannt vorkommen dürfte.

Nintendo hat bei der Direct die Bombe platzen lassen: Zelda: Echoes of Wisdom lässt uns endlich als Zelda spielen und kommt noch dieses Jahr. Der erste Trailer regt dann natürlich auch schon ordentlich die Fantasie und den Hirnschmalz der vielen Fans an, die ihn bis ins kleinste Detail analysieren. Was schon auf den ersten Blick auffällt: Dieses Hyrule scheint sich wieder einmal sehr stark am Aufbau der Spielwelt älterer Zelda-Teile zu orientieren. Vor allem zu Zelda: A Link to the Past gibt es viele Parallelen.

Die Zelda: Echoes of Wisdom-Map sieht teilweise genau aus wie die Spielwelt von A Link to the Past

Darum geht's: Endlich gibt es ein richtiges Zelda-Spiel, bei dem die titelgebende Prinzessin nicht nur zu einer von vielen degradiert wird (wie zum Beispiel in Hyrule Warriors oder Cadence of Hyrule), sondern endlich wirklich als Hauptfigur im Mittelpunkt steht. Dieses Mal muss sie nämlich Link retten und setzt dafür auf Magie, mit der sie Echos von Gegenständen erstellen kann.

Am besten seht ihr euch direkt erst einmal den zauberhaften Trailer zu Zelda Echoes of Wisdom an:

4:46 In Zelda: Echoes of Wisdom können wir endlich die Prinzessin spielen

Die Spielwelt kennen wir doch? Im Lauf des Trailers bekommt Zelda ihren eigenen Moment wie der zu Beginn von Zelda Breath of the Wild spendiert. Sie läuft an einem erhöhten Punkt an die Kante und wirft einen Blick über die Landschaften, die sich unter ihr ausbreiten. Das sieht nicht nur niedlich aus und gibt uns einen guten Überblick, sondern weckt auch Erinnerungen. Allen voran Erinnerungen an die Map aus Zelda: A Link to the Past, aber auch A Link between Worlds.

Da wäre zum Beispiel das Feld voller großer Steine, das hier an derselben Position im Verhältnis zu Schloss Hyrule zu finden ist, wie Fans anmerken:

Aber das war noch nicht alles, da gibt es noch mehr:

Es existieren allerdings auch Unterschiede, und zwar sehr deutliche. Das Layout passt zum Beispiel nicht hundertprozentig, weil der Todesberg an einer anderen Stelle zu finden ist. Außerdem waren im Zelda: Echoes of Wisdom-Trailer auch schon unzählige Gegenden zu sehen, die so nicht in A Link between Worlds oder A Link to the Past existiert haben, wie ein Dschungel, eine Gerudo-Siedlung und mehr.

Wohl eher eine Kombination: Diese Beobachtungen führen unter anderem zu der Theorie, dass Echoes of Wisdom womöglich die altbekannte Map aus den 2D-Zelda-Klassikern nimmt und in eine größere Hyrule-Map mit mehr Drumherum integriert. So könnten wir die Spielwelt von damals in neuem Gewand erkunden und trotzdem noch viel Zusätzliches wie die Gerudo-Wüste, Vulkane und Regenwälder zu sehen bekommen.

Vielleicht am Wahrscheinlichsten klingt, dass wir eine Spielwelt erkunden, die erneut eine Art Best Of Hyrule bietet. Dass es auch in diesem Hyrule wieder Altbekanntes mit hohem Erkennungswert gibt, dürfte wirklich keinen Zelda-Fan verwundern und ebenso wenig, dass Neues hinzukommt.

In Echoes of the Wisdom spielen dieses Mal aber natürlich auch noch die mysteriösen Rifts mit hinein, die manche Fans an die Abgründe aus Zelda: Tears of the Kingdom erinnern, aber auch Wege in eine andere Dimension oder Zeit öffnen könnten.

Wie findet ihr das, was bisher von der Echoes of Wisdom-Spielwelt zu sehen war? Was wünscht ihr euch von der Hyrule-Map im kommenden Zelda?