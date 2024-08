Zelda: Echoes of Wisdom zeigt ersten, kurzen Blick auf die Map des Spiels und so sieht sie aus

In The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom erkunden wir eine Map, die wir so noch nicht kennen.

Zelda: Echoes of Wisdom wurde in einem neuen, ausführlichen Trailer vorgestellt. Der verrät noch einmal deutlich mehr über das Spiel als bisherige Videos und gewährt sogar einen ersten Blick auf die Map des Spiels. Zugegebenermaßen sehen wir die Karte nur sehr kurz und wohl auch nur einen Ausschnitt von ihr, aber wir wollen euch das natürlich trotzdem nicht vorenthalten.

Zelda: Echoes of Wisdom – so sieht die in-Game-Map aus

Darum geht's: Rund um die Map von Zelda: Echoes of Wisdom gab es schon haufenweise Spekulationen. Das liegt vor allem daran, dass die Anordnungen einiger Wahrzeichen und bekannter Gegenden stark an die aus Zelda: A Link to the Past erinnert. Aber einiges passt dann doch nicht, wir erleben also wohl wieder ein neues Hyrule.

Jetzt gibt's endlich einen Blick auf die Map: Wenn ihr ganz genau wissen wollt, womit ihr es im kommenden Zelda-Spiel zu tun bekommt, dürfte euch dieser Ausblick besonders freuen. Im Trailer, der sich vor allem mit der Fortbewegung durch Hyrule beschäftigt, wird zumindest schon einmal ein Teil der Karte gezeigt.

Hier seht ihr einen Teil der Map aus Zelda: Echoes of Wisdom. Man beachte auch den Riss in lila.

Das ist zu sehen: Ganz offensichtlich handelt es sich dabei nur um einen Ausschnitt. Er verrät aber natürlich trotzdem schon einiges. Beispielsweise scheint es wieder einzelne Abschnitte der Karte zu geben, die nach und nach aufgedeckt werden können. Die Map dürfte sich nach oben auch noch ein gutes Stück weiter erstrecken.

Aber die grobe Anordnung erinnert auch an Zelda Breath of the Wild und Tears of the Kingdom. Zumindest sieht das hier stark danach aus, als würde links unten wieder die Gerudo-Wüste auf uns warten, die von Gebirge umgeben ist und rechts mittig sieht es schwer nach dem Wasser-Gebiet der Zoras aus. Müssten wir raten, würden wir darauf tippen, dass rechts unten ein Dschungel und links oben ein eisiges Gebirge zu finden sind.

Hier könnt ihr euch den Trailer noch einmal in aller Ruhe anschauen, die Karte ist ab dem Zeitpunkt 2:30 zu sehen:

5:55 Zelda: Echoes of Wisdom zeigt seine wunderschöne Spielwelt und Zeldas Fähigkeiten

Wegpunkte und Schnellreise: Eine wichtige und spannende Frage wird in dem Video bereits beantwortet. Es gibt in Zelda Echoes of Wisdom auf jeden Fall wieder ein Schnellreisesystem, mit dem wir uns bequem an bereits erkundete Punkte auf der Karte warpen können. Außerdem hilft natürlich auch wieder ein Pferd dabei, Hindernisse zu überwinden.

Wann kommt das neue Zelda endlich? Wenn ihr es auch kaum noch abwarten könnt, endlich als Zelda höchstselbst durch ihr eigenes Abenteuer zu flitzen, haben wir gute Neuigkeiten für euch. Es dauert nämlich gar nicht mehr so lange, bis das möglich ist. Zelda: Echoes of Wisdom erscheint am 26. September 2024 exklusiv für die Nintendo Switch.

Was sagt ihr zum ersten Ausblick auf die Map? Glaubt ihr, dass wir einen Hyrule-Mix aus Zelda BotW und A Link to the Past bekommen?